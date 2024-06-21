Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрий Лоза высказался о сильнейшем урагане в Москве
Певица Анастасия Крайнова назвала бывшего мужа Валерии дьяволом во плоти
Евгений Цыганов сыграет деда в фильме "Батя 2. Дед"
Комика Мусагалиева не пустили в ресторан в Сочи из-за нарушения дресс-кода
Ефимова ради отбора на Игры-2024 будет участвовать в чемпионате Багамских островов
Актёр Никоненко заявил, что олигархи оплачивают шутки Галкина* против России
Кристина Асмус снялась полностью обнажённой в ванне на Бали
Минсельхоз: садоводы должны включаться в агрострахование
Родители просят внести оплату за вход на выпускной
Терапевт Утнасунова: примерно 10% взрослых страдают от укачивания в автомобиле

Врач Утнасунова: помогут специальные тренировки вестибулярного аппарата

2:20
Здоровье

В интервью для "Вести Подмосковья" Виктория Утнасунова, терапевт из ФНКЦ ФМБА России, подчеркнула, что примерно 10% взрослых испытывают проблемы с укачиванием в автомобилях, в то время как у детей младше 12 лет этот показатель возрастает до 60%. Она описала синдром укачивания, или кинетоз, как патологическую реакцию организма на любые непривычные движения. Это особенно актуально в летний период, когда многие выбирают автомобили для поездок на отдых, и неприятные ощущения могут испортить путешествие.

Врач Утнасунова: помогут специальные тренировки вестибулярного аппарата
Фото: Wikipedia by mintchipdesigns is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Утнасунова пояснила, что укачивание возникает из-за дисбаланса между сигналами от вестибулярного аппарата, зрительными и слуховыми анализаторами, а также рецепторами мышц и суставов. Дополнительные факторы, такие как неприятные запахи, громкие звуки, высокая температура, усталость, стресс или алкогольное опьянение, могут усугубить состояние. Люди с хроническими воспалениями уха, астигматизмом, косоглазием, сердечно-сосудистыми проблемами и расстройствами ЖКТ более склонны к укачиванию.

"Перед долгой поездкой на машине важно хорошо выспаться, отказаться от курения, алкоголя, газированных напитков и переедания. Необходимо перекусить, но не переборщить. Лучше выбрать овощные и молочные блюда. В машине нужно сесть лицом по направлению движения и смотреть прямо перед собой. В поездке голова должна оставаться в статичном положении — помогут подушки-фиксаторы или специальные воротники. Следует избегать чтения или просмотра видео в пути, можно откинуть кресло и устроиться полулежа", — порекомендовала собеседница издания.

Кроме того, Утнасунова отметила, что тренировки вестибулярного аппарата могут помочь справиться с укачиванием. Среди рекомендованных упражнений — качели, гимнастика с наклонами, кувырками, вращением туловища и головы, командные виды спорта, велосипед, лыжи и танцы. В случаях выраженного укачивания могут быть назначены лекарственные препараты, но их следует принимать только после консультации с врачом.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часовом Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Последние материалы
Актёр Никоненко заявил, что олигархи оплачивают шутки Галкина* против России
Врач Утнасунова: помогут специальные тренировки вестибулярного аппарата
Кристина Асмус снялась полностью обнажённой в ванне на Бали
Минсельхоз: садоводы должны включаться в агрострахование
Родители просят внести оплату за вход на выпускной
Кинологи рассказали, как продлить жизнь собаке
Приготовление дрожжевой подкормки для растений
Армения официально признала Государство Палестина
В США украли Maybach и Rolls-Royce за 600 000 долларов с помощью сайта дилера
Почему туристы разочарованы отдыхом в Сочи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников