Терапевт Утнасунова: примерно 10% взрослых страдают от укачивания в автомобиле

Врач Утнасунова: помогут специальные тренировки вестибулярного аппарата

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В интервью для "Вести Подмосковья" Виктория Утнасунова, терапевт из ФНКЦ ФМБА России, подчеркнула, что примерно 10% взрослых испытывают проблемы с укачиванием в автомобилях, в то время как у детей младше 12 лет этот показатель возрастает до 60%. Она описала синдром укачивания, или кинетоз, как патологическую реакцию организма на любые непривычные движения. Это особенно актуально в летний период, когда многие выбирают автомобили для поездок на отдых, и неприятные ощущения могут испортить путешествие.

Фото: Wikipedia by mintchipdesigns is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Утнасунова пояснила, что укачивание возникает из-за дисбаланса между сигналами от вестибулярного аппарата, зрительными и слуховыми анализаторами, а также рецепторами мышц и суставов. Дополнительные факторы, такие как неприятные запахи, громкие звуки, высокая температура, усталость, стресс или алкогольное опьянение, могут усугубить состояние. Люди с хроническими воспалениями уха, астигматизмом, косоглазием, сердечно-сосудистыми проблемами и расстройствами ЖКТ более склонны к укачиванию.

"Перед долгой поездкой на машине важно хорошо выспаться, отказаться от курения, алкоголя, газированных напитков и переедания. Необходимо перекусить, но не переборщить. Лучше выбрать овощные и молочные блюда. В машине нужно сесть лицом по направлению движения и смотреть прямо перед собой. В поездке голова должна оставаться в статичном положении — помогут подушки-фиксаторы или специальные воротники. Следует избегать чтения или просмотра видео в пути, можно откинуть кресло и устроиться полулежа", — порекомендовала собеседница издания.

Кроме того, Утнасунова отметила, что тренировки вестибулярного аппарата могут помочь справиться с укачиванием. Среди рекомендованных упражнений — качели, гимнастика с наклонами, кувырками, вращением туловища и головы, командные виды спорта, велосипед, лыжи и танцы. В случаях выраженного укачивания могут быть назначены лекарственные препараты, но их следует принимать только после консультации с врачом.