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В Херсоне среди военнослужащих ВСУ и гражданских случилась вспышка холеры

Более ста человек, включая военных ВСУ, госпитализированы с холерой

0:48
Здоровье

По информации от российских подпольных источников в Херсоне, в городе наблюдается вспышка холеры. Сообщается о более чем 100 случаях госпитализации, включая летальные исходы среди гражданских лиц и украинских военнослужащих, сообщает URA.RU.

Более ста человек, включая военных ВСУ, госпитализированы с холерой
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

"В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц", — сказал представитель подполья в разговоре с РИА Новости.

Источник утверждает, что украинское руководство пытается скрыть реальную ситуацию, представляя случаи холеры как брюшной тиф. Предположительно, заболевание распространяется через водные источники.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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