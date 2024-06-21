В Херсоне среди военнослужащих ВСУ и гражданских случилась вспышка холеры

Более ста человек, включая военных ВСУ, госпитализированы с холерой

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По информации от российских подпольных источников в Херсоне, в городе наблюдается вспышка холеры. Сообщается о более чем 100 случаях госпитализации, включая летальные исходы среди гражданских лиц и украинских военнослужащих, сообщает URA.RU.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

"В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц", — сказал представитель подполья в разговоре с РИА Новости.

Источник утверждает, что украинское руководство пытается скрыть реальную ситуацию, представляя случаи холеры как брюшной тиф. Предположительно, заболевание распространяется через водные источники.