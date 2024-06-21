Врачи в ЯНАО спасли пациентку с редкой аномалией

Пациентка в ЯНАО перенесла удаление двух метров толстого кишечника

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики из Надыма (ЯНАО) удалили у пациентки с редкой болезнью около двух метров кишечника. Болезнь, характеризующаяся аномальным удлинением органа, мешала нормальной жизнедеятельности женщины. О случае сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under Creative Commons CC0 License

"В больницу пациентка обратилась с жалобами на нарушение пищеварения, которое сильно снижало качество жизни. Врачи сразу приняли решение о вмешательстве. В ходе операции было удалено два метра "лишнего" толстого кишечника, здоровые части врачи соединили между собой", — сообщила в telegram-канале пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО.

В департаменте здравоохранения отметили, что аномалию у женщины обнаружили на плановом обследовании. У неё был диагностирован редкий диагноз — долихомегаколон, который характеризуется аномальным удлинением толстой кишки. Операцию провели хирурги Андрей Ахмедов и Кирилл Моря. В настоящее время состояние женщины стабильно, она выписана из больницы.