Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Кашух: сезонные ягоды - богатый источник клетчатки
"Авито Недвижимость" заметила рост предложения квартир в аренду на 9,2%
Россиянам назвали минусы ипотеки с низким первым взносом
Шаляпин и Волочкова весело провели время на сеновале
На Солнце произошла мощная вспышка класса M
Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны
Фрэнсис Форд Коппола выделит от 15 до 20 миллионов долларов на рекламу "Мегаполиса"
Лучшие упражнения, которые помогут стать более гибкими
РИАМО: летом существует риск инфицирования в водоёмах и при укусах насекомых
Врачи в ЯНАО спасли пациентку с редкой аномалией

Пациентка в ЯНАО перенесла удаление двух метров толстого кишечника

1:07
Здоровье

Медики из Надыма (ЯНАО) удалили у пациентки с редкой болезнью около двух метров кишечника. Болезнь, характеризующаяся аномальным удлинением органа, мешала нормальной жизнедеятельности женщины. О случае сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

Пациентка в ЯНАО перенесла удаление двух метров толстого кишечника
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under Creative Commons CC0 License

"В больницу пациентка обратилась с жалобами на нарушение пищеварения, которое сильно снижало качество жизни. Врачи сразу приняли решение о вмешательстве. В ходе операции было удалено два метра "лишнего" толстого кишечника, здоровые части врачи соединили между собой", — сообщила в telegram-канале пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО.

В департаменте здравоохранения отметили, что аномалию у женщины обнаружили на плановом обследовании. У неё был диагностирован редкий диагноз — долихомегаколон, который характеризуется аномальным удлинением толстой кишки. Операцию провели хирурги Андрей Ахмедов и Кирилл Моря. В настоящее время состояние женщины стабильно, она выписана из больницы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часовом Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Последние материалы
На Солнце произошла мощная вспышка класса M
Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны
Фрэнсис Форд Коппола выделит от 15 до 20 миллионов долларов на рекламу "Мегаполиса"
Лучшие упражнения, которые помогут стать более гибкими
РИАМО: летом существует риск инфицирования в водоёмах и при укусах насекомых
Пациентка в ЯНАО перенесла удаление двух метров толстого кишечника
Страховщики получили более 170 обращений из-за урагана в Москве
Британские учёные создали мини-модель печени человека
Певица Саша Савельева рассказала, что бережно относится к мужу Кириллу Сафонову
Роспотребнадзор предпринял меры по защите России от холеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников