Стоматолог Лосев: главное в профилактике кариеса — грамотная гигиена полости рта

По словам стоматолога Владимира Лосева, в профилактики кариеса главное — это правильная гигиена полости рта.
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Он рассказал, что гигиена предполагает применение качественных зубных щёток и паст с антикариесными компонентами плюс постоянное применение таких средств, как флоссы, ёршики и ирригаторы. А также регулярные профилактические осмотры у стоматолога.
По словам врача, ещё один эффективный метод для профилактики кариеса — это местное фторирование, то есть нанесение на зубы специальных растворов, гелей или лаков, которые содержат ионы фтора. Они увеличивают защитные свойства эмали. Помогает в профилактике и правильное питание, пишет NEWS.ru.
"Немаловажную роль играет и рациональное питание. Ограничение потребления сладостей, особенно между основными приёмами пищи, а также употребление продуктов, обогащённых кальцием и фосфором, помогают поддерживать баланс минерального состава тканей зуба”, — заявил стоматолог.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.