Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американей и его подруга погибли в море во время шторма на курорте Таиланда
В России подешевели Skoda, Audi и Honda, ввезённые по параллельному импорту
В Хабаровске арестовали таксиста за продажу поддельных страховых полисов
Россиянам рекомендуют отказаться от досрочного погашения кредита
В ИПГ сообщили о вспышке на Солнце высокого класса M в ночь на 21 июня
Лишившийся работы спортивный комментатор Иваницкий высказался о скандале
Отказавшаяся от гражданства РФ Божена Рынска поделилась результатом пластики
Стало известно, что Анджелина Джоли хотела сказать ласточкой на груди
Покупные средства для мойки ПВХ окон могут привести к противоположному результату
Стоматолог Лосев: главное в профилактике кариеса — грамотная гигиена полости рта

Россиянам рассказали, как избежать кариеса

1:06
Здоровье

По словам стоматолога Владимира Лосева, в профилактики кариеса главное — это правильная гигиена полости рта.

Россиянам рассказали, как избежать кариеса
Фото: en.wikipedia.org by Билл Брэнсон is licensed under public_domain

Он рассказал, что гигиена предполагает применение качественных зубных щёток и паст с антикариесными компонентами плюс постоянное применение таких средств, как флоссы, ёршики и ирригаторы. А также регулярные профилактические осмотры у стоматолога.

По словам врача, ещё один эффективный метод для профилактики кариеса — это местное фторирование, то есть нанесение на зубы специальных растворов, гелей или лаков, которые содержат ионы фтора. Они увеличивают защитные свойства эмали. Помогает в профилактике и правильное питание, пишет NEWS.ru.

"Немаловажную роль играет и рациональное питание. Ограничение потребления сладостей, особенно между основными приёмами пищи, а также употребление продуктов, обогащённых кальцием и фосфором, помогают поддерживать баланс минерального состава тканей зуба”, — заявил стоматолог.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часове Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Последние материалы
Покупные средства для мойки ПВХ окон могут привести к противоположному результату
Из архивов ФСБ: Германия умело маскировала планы нападения на СССР
Россиянам рассказали, как избежать кариеса
Актриса Максимова категорично относится к ухаживаниям женатых мужчин
Ветеринары рассказали, чем нельзя кормить собаку
Экономист Ломакин-Румянцев назвал гречку как пример трафикообразующего товара
40-летняя певица Акула ждёт дочку от кинокомпозитора Игоря Бабаева
Стилист Гудошина поделилась тремя советами по выбору идеальных солнцезащитных очков
Сэндвич с нутом и руколой: быстрый белковый перекус
Екатеринбурженка получила 900 тысяч рублей за несуществующих детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников