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Как избежать соблазнов шведского стола и не наесть лишние килограммы во "всё включено"?

Как не набрать лишний вес в отпуске в отеле "всё включено"?

3:26
Здоровье

Подготовка к отпуску, чтобы всю весну держаться в форме, а затем, в течение двух недель пребывания в отеле, "наесть" все накопившиеся килограммы — знакомая ситуация? Если хотите избежать такого сценария, стоит обратить внимание на лайфхаки, которыми поделились эксперты по питанию со "Спортмастером", чтобы не распрощаться со стройной фигурой за обильным шведским столом.

Как не набрать лишний вес в отпуске в отеле "всё включено"?
Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Нутрициолог и хореограф Катерина Лукьянович рассказала о физиологической стороне вопроса и дала практические советы, как избежать лишних соблазнов "шведского стола" и сохранить в отпуске стройность.

  1. Во-первых, выбирайте цельные продукты. Когда включена система "все включено", перед нами открывается огромное разнообразие блюд и коктейлей. Мы сталкиваемся с мыслью, что "все оплачено, значит, надо съесть всё!" Однако, чтобы насладиться отдыхом и не испортить настроение, убедитесь, что вы отдаете предпочтение цельным продуктам. Чем проще блюдо, тем лучше. Шашлык, запечённая рыба, творог, овощи, фрукты, зелень и цельнозерновой хлеб — это отличный выбор.
  2. Во-вторых, не забудьте пить больше жидкости и двигаться. В теплое время года многие сталкиваются с отеками, которые могут привести к превышению веса. Чтобы избежать этого, пейте больше чистой воды, занимайтесь плаванием и активными развлечениями, танцуйте на дискотеке. Все это помогает лимфатической системе естественно очищаться от токсинов и продуктов распада.
  3. Стоит обратить внимание на лёгкий ужин. Подойдут овощные салаты, рыба и птица. Углеводы, такие как спагетти болоньезе или жареный картофель с мясом, лучше исключить из вечернего меню. Организму требуется возможность восстановления ночью, когда вырабатывается важный гормон соматотропин, способствующий похудению. Длительное пищеварение может замедлить это процесс.
  4. Спортивный нутрициолог и фитнес-тренер Ольга Беседина дополнила эти советы своими полезными лайфхаками. Она рекомендует воспринимать блюда в отеле как обыденность, чтобы избежать чувства, что вы едите то, что недоступно дома.
  5. Делайте полноценные приемы пищи. Старайтесь отдавать предпочтение основным блюдам, а не бесчисленным закускам, которые на самом деле не насыщают и оседают на талии лишними килограммами.
  6. Выбирайте маленькие тарелки вместо больших, чтобы уменьшить порции.
  7. Не стремитесь к увеличению количества, а лучше сосредоточьтесь на обстановке и атмосфере, наслаждаясь каждым приёмом пищи, не ставя перед собой задачу съесть как можно больше вкусной еды.
  8. Старайтесь попробовать новые аппетитные блюда не за один раз, не стремясь съесть всё понравившееся сразу. Делайте это понемногу, в течение нескольких дней, представляя, что вы — дегустатор или ресторанный критик, а не дорвавшийся до еды несчастный.

Таким образом, учитывая советы экспертов по питанию, вы сможете насладиться своим отпуском без потери формы. Помните, что сбалансированный подход к питанию и активному образу жизни могут помочь вам сохранить здоровье и внешний вид, несмотря на шведский стол в отеле.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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