Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сеченовский университет: 60% населения России испытывают дефицит кобальта
Токсиколог Эдигер: уличная еда грозит сальмонеллёзом, а не ботулизмом
Эксперт назвал пользу садоводства для здоровья организма
Врачи из Подмосковья вырезали у пациентки опухоль размером с мяч
Как защитить томаты в теплице от фитофторы?
Советы эксперта для быстрого роста волос
Комментатора игр БРИКС лишился работы за похвалу спортсмену
Южная Корея готовится к введению новых санкций против РФ
В кинотеатрах России официально покажут фильм "Другой человек" с Себастианом Стэном
Психолог назвал лучшие места для прогулок, которые помогут справиться со стрессом

Психолог Хакимов: стресс можно снизить, прогуливаясь на природе

0:52
Здоровье

Прогулки в тихих и безлюдных местах лучше всего помогают справляться со стрессом. Для этого идеально подходят леса, парки, набережные или тенистые аллеи, как отметил московский психолог Денис Хакимов в интервью РИАМО.

Психолог Хакимов: стресс можно снизить, прогуливаясь на природе
Фото: unsplash.com by Ümit Bulut is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Специалист добавляет, что городские пейзажи, хотя и могут быть вдохновляющими, содержат множество раздражающих факторов. В городе много людей и ярких красок, и от избытка впечатлений мозг устает. В лесах и парках отсутствует визуальный шум, который может раздражать нервную систему.

"Но немаловажно отталкиваться и от собственных потребностей и самоощущения: если вам помогают преодолеть грустное состояние какие-то яркие впечатления и эмоции, то для прогулки можно выбрать и более оживлённое место", — отметил Денис Хакимов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
Обсудить
Популярное
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?
Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Последние материалы
Тренер минского "Динамо" указал на невозможность товарищеского матча со "Спартаком"
Звезда малой массы пересекает Млечный Путь со скоростью 2,1 млн км/ч
Ветеринары рассказали, как распознать лишай у кошки
Пенсионеров по старости могут переименовать в "пенсионеров по возрасту"
Большинство владельцев машин с ДВС выступают против льгот для электромобилей
Профессор Конев: водители старше 75 лет представляют опасность
Храните крем в прохладном месте и другие секреты эффективного увлажнения кожи
Стали известны новые договорённости между Россией и КНДР
Эксперт назвал неоценимую пользу бульона
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников