Психолог назвал лучшие места для прогулок, которые помогут справиться со стрессом

Прогулки в тихих и безлюдных местах лучше всего помогают справляться со стрессом. Для этого идеально подходят леса, парки, набережные или тенистые аллеи, как отметил московский психолог Денис Хакимов в интервью РИАМО.
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Специалист добавляет, что городские пейзажи, хотя и могут быть вдохновляющими, содержат множество раздражающих факторов. В городе много людей и ярких красок, и от избытка впечатлений мозг устает. В лесах и парках отсутствует визуальный шум, который может раздражать нервную систему.
"Но немаловажно отталкиваться и от собственных потребностей и самоощущения: если вам помогают преодолеть грустное состояние какие-то яркие впечатления и эмоции, то для прогулки можно выбрать и более оживлённое место", — отметил Денис Хакимов.
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения;
планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.