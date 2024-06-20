Психолог назвал лучшие места для прогулок, которые помогут справиться со стрессом

Психолог Хакимов: стресс можно снизить, прогуливаясь на природе

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прогулки в тихих и безлюдных местах лучше всего помогают справляться со стрессом. Для этого идеально подходят леса, парки, набережные или тенистые аллеи, как отметил московский психолог Денис Хакимов в интервью РИАМО.

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Специалист добавляет, что городские пейзажи, хотя и могут быть вдохновляющими, содержат множество раздражающих факторов. В городе много людей и ярких красок, и от избытка впечатлений мозг устает. В лесах и парках отсутствует визуальный шум, который может раздражать нервную систему.

"Но немаловажно отталкиваться и от собственных потребностей и самоощущения: если вам помогают преодолеть грустное состояние какие-то яркие впечатления и эмоции, то для прогулки можно выбрать и более оживлённое место", — отметил Денис Хакимов.