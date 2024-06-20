Токсиколог рассказал о риске заражения ботулизмом от уличной еды

Отравления уличной пищей, в которой могут обитать возбудители различных заболеваний, случаются довольно часто. Токсиколог Александр Эдигер рассказал о возможности заразиться ботулизмом от стритфуда.
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"Если говорить о ботулизме, то это крайне маловероятно. Там совершенно другие возбудители", — уточнил врач в интервью для РИА "ФедералПресс".
Эксперт отметил, что в уличной еде чаще всего можно обнаружить возбудителей кишечных инфекций, таких как сальмонелла, стафилококк или бактерии, вызывающие дизентерию. Эти заболевания не менее опасны, чем ботулизм, и также могут привести к серьёзным последствиям.
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