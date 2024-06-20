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Токсиколог рассказал о риске заражения ботулизмом от уличной еды

Токсиколог Эдигер: уличная еда грозит сальмонеллёзом, а не ботулизмом

0:42
Здоровье

Отравления уличной пищей, в которой могут обитать возбудители различных заболеваний, случаются довольно часто. Токсиколог Александр Эдигер рассказал о возможности заразиться ботулизмом от стритфуда.

Токсиколог Эдигер: уличная еда грозит сальмонеллёзом, а не ботулизмом
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Если говорить о ботулизме, то это крайне маловероятно. Там совершенно другие возбудители", — уточнил врач в интервью для РИА "ФедералПресс".

Эксперт отметил, что в уличной еде чаще всего можно обнаружить возбудителей кишечных инфекций, таких как сальмонелла, стафилококк или бактерии, вызывающие дизентерию. Эти заболевания не менее опасны, чем ботулизм, и также могут привести к серьёзным последствиям.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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