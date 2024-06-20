Москвичка избегала врачей 15 лет, и у неё выросла опухоль размером с мяч

Врачи Подмосковья успешно провели операцию по удалению липомы весом три килограмма и размером как футбольный мяч у женщины из Московской области. Опухоль развивалась в течение 15 лет, но пациентка избегала обращения к медицинским специалистам. Обратилась она за помощью только когда опухоль начала серьезно мешать её повседневной жизни, включая ходьбу, подъём по лестнице и посещение пляжа, сообщил заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Денис Мирошников.
"Липома — это доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки, но, вырастая до таких гигантских размеров, они становятся опасными, потому что могут переродиться в онкологическую опухоль, нагноиться и причинять дискомфорт, мешая привычному образу жизни", — пояснил врач в интервью для интернет-издания Regions.
Мирошников отметил, что операция была осложнена наличием у пациентки сахарного диабета и избыточного веса. В ходе вмешательства также была удалена вторая опухоль, меньшего размера, примерно с батон хлеба. После пятидневного периода восстановления женщину выписали с рекомендацией продолжать наблюдение у врачей.
По словам Мирошникова, липомы требуют регулярного медицинского контроля и должны удаляться в плановом порядке.
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