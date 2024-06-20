В Минздраве сообщили о количестве россиян, которые находятся в больницах с ботулизмом

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Мурашко: 301 человек с ботулизмом в стационарах, 43 из них на ИВЛ

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Здоровье

На данный момент в медицинских учреждениях России находятся 301 индивидуум, страдающий от ботулизма, вызванного употреблением блюд из служб доставки. Эту информацию предоставил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Медицинская помощь пострадавшим с диагнозом "ботулизм" оказывается в полном объёме. Всего сегодня под наблюдением специалистов в стационарах находится 301 человек", — отметил министр в беседе с журналистами.

Согласно его заявлению, 43 гражданина России проходят процедуру искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мурашко дополнительно отметил, что в больницах имеется достаточное количество медикаментов для борьбы с этим заболеванием.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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