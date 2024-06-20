В Минздраве сообщили о количестве россиян, которые находятся в больницах с ботулизмом

Мурашко: 301 человек с ботулизмом в стационарах, 43 из них на ИВЛ

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На данный момент в медицинских учреждениях России находятся 301 индивидуум, страдающий от ботулизма, вызванного употреблением блюд из служб доставки. Эту информацию предоставил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Медицинская помощь пострадавшим с диагнозом "ботулизм" оказывается в полном объёме. Всего сегодня под наблюдением специалистов в стационарах находится 301 человек", — отметил министр в беседе с журналистами.

Согласно его заявлению, 43 гражданина России проходят процедуру искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мурашко дополнительно отметил, что в больницах имеется достаточное количество медикаментов для борьбы с этим заболеванием.