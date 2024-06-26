Что нужно есть, чтобы быстрее покрыться бронзовым загаром?

Самое главное правило для желающих загореть — это не забывать об обязательном использовании солнцезащитных средств. А укрепить защитные функции кожи и усилить её способность противостоять солнечным ожогам могут помочь определённые продукты, в которых много витаминов и антиоксидантов.
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Также есть ряд продуктов, которые действительно могут помочь загореть:
Овощи и фрукты. Жёлтые и оранжевые овощи и фрукты, такие как тыква, морковь, репа, апельсины, помидоры, содержат витамин А (бета-каротин), который защищает кожу от ультрафиолета и придаёт ей бронзовый оттенок.
Белковая пища. Постное мясо, рыба, белое мясо птицы, молочные продукты содержат тирозин — аминокислоту, из которой образуется меланин. Меланин усиливает бронзовый оттенок загорелой кожи.
Растительные масла и орехи. Авокадо, растительные масла, орехи богаты витамином E, который задерживает влагу на поверхности кожи и защищает её от преждевременного старения.
Помидоры. Помидоры содержат ликопин, антиоксидант, который способствует ровному загару и оберегает кожу от ожогов.
Морепродукты и чеснок. Источники селена, который укрепляет иммунную систему.
Кукуруза. Кукуруза богата лизойленом, которое может помочь замазывать солнечные ожоги и уменьшать их раздражение.
Кроме того, важно пить достаточно воды, чтобы помочь организму удалять токсические вещества и соли.
Обратите внимание, что хотя эти продукты могут помочь усилить бронзовый оттенок загорелой кожи, они не заменяют солнцезащитные средства и не могут полностью защитить от солнечных ожогов. Важно применять солнцезащитное средство с не менее чем SPF 30, чтобы защитить свою кожу от ультрафиолетового излучения.
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