Что нужно есть, чтобы быстрее покрыться бронзовым загаром?

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Какие продукты могут помочь загореть?

2:01
Здоровье

Самое главное правило для желающих загореть — это не забывать об обязательном использовании солнцезащитных средств. А укрепить защитные функции кожи и усилить её способность противостоять солнечным ожогам могут помочь определённые продукты, в которых много витаминов и антиоксидантов.

Какие продукты могут помочь загореть?
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Также есть ряд продуктов, которые действительно могут помочь загореть:

  1. Овощи и фрукты. Жёлтые и оранжевые овощи и фрукты, такие как тыква, морковь, репа, апельсины, помидоры, содержат витамин А (бета-каротин), который защищает кожу от ультрафиолета и придаёт ей бронзовый оттенок.
  2. Белковая пища. Постное мясо, рыба, белое мясо птицы, молочные продукты содержат тирозин — аминокислоту, из которой образуется меланин. Меланин усиливает бронзовый оттенок загорелой кожи.
  3. Растительные масла и орехи. Авокадо, растительные масла, орехи богаты витамином E, который задерживает влагу на поверхности кожи и защищает её от преждевременного старения.
  4. Помидоры. Помидоры содержат ликопин, антиоксидант, который способствует ровному загару и оберегает кожу от ожогов.
  5. Морепродукты и чеснок. Источники селена, который укрепляет иммунную систему.
  6. Кукуруза. Кукуруза богата лизойленом, которое может помочь замазывать солнечные ожоги и уменьшать их раздражение.

Кроме того, важно пить достаточно воды, чтобы помочь организму удалять токсические вещества и соли.

Обратите внимание, что хотя эти продукты могут помочь усилить бронзовый оттенок загорелой кожи, они не заменяют солнцезащитные средства и не могут полностью защитить от солнечных ожогов. Важно применять солнцезащитное средство с не менее чем SPF 30, чтобы защитить свою кожу от ультрафиолетового излучения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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