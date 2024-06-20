Доктор медицинских наук и профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ имени Пирогова Альфред Богданов обсудил важность супа-бульона в ежедневном питании.
Он отметил, что бульон нужно учитывать как часть общего дневного объема потребляемой жидкости. Бульон не только утоляет жажду, но и служит важным источником питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья, сообщает NewsInfo.Ru.
Богданов подчеркнул, что бульон обладает уникальными химическими свойствами. В этом контексте, бульон представляет собой нечто большее, чем просто жидкость: он является полноценным пищевым продуктом, который может вносить значительный вклад в обеспечение организма необходимыми веществами.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.