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Неоценимая польза для здоровья на вашем столе: названы чудесные свойства бульона

Эксперт назвал неоценимую пользу бульона

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Здоровье

Доктор медицинских наук и профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ имени Пирогова Альфред Богданов обсудил важность супа-бульона в ежедневном питании.

Эксперт назвал неоценимую пользу бульона
Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License

Он отметил, что бульон нужно учитывать как часть общего дневного объема потребляемой жидкости. Бульон не только утоляет жажду, но и служит важным источником питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья, сообщает NewsInfo.Ru.

Богданов подчеркнул, что бульон обладает уникальными химическими свойствами. В этом контексте, бульон представляет собой нечто большее, чем просто жидкость: он является полноценным пищевым продуктом, который может вносить значительный вклад в обеспечение организма необходимыми веществами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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