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Глотать ртуть из градусника не опасно для жизни, но с риском отравления, заявила врач-терапевт

Врач Харионовская назвала 4-5 мл ртути в градуснике достаточными для отравления

1:01
Здоровье » Здоровье и профилактика

Проглотить ртуть из градусника — не смертельно, заверила врач-терапевт, нефролог Евгения Харионовская. Она объяснила "Ленте.ру", в чём заключается опасность этого вещества.

Врач Харионовская назвала 4-5 мл ртути в градуснике достаточными для отравления
Фото: commons.wikimedia.org by IEPCBM is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ртуть в её металлическом состоянии практически не всасывается в кишечнике. Токсичны её соединения и пары.

Это, однако, не отменяет разумных мер предосторожности, если разбился ртутный термометр.

"Важно понимать, что в градусниках содержится от 1 до 4-5 мл ртути — этого количества достаточно, чтобы вызвать отравление", — предупредила врач.

Если ребёнок проглотил ртуть, лучше вызвать скорую помощь. "Обратиться за медицинской помощью нужно ещё и потому, что вместе с ртутью при проглатывании внутрь могли попасть осколки градусника", — посоветовала специалист.

"Кроме того, нельзя исключить и вдыхание паров ртути, что может вызвать отравление", — добавила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Дасаева Людмила
Специалист в направлениях: терапия, кардиология, кардиоревматология, нефрология, гериатрия, функциональная и ультразвуковая диагностика
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Леонтьева Юлия
Проводит вакцинацию и наблюдение в поствакцинальном периоде, разработку и подбор индивидуальных схем вакцинации, в том числе у детей с особенностями развития и здоровья
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