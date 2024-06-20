Глотать ртуть из градусника не опасно для жизни, но с риском отравления, заявила врач-терапевт

Врач Харионовская назвала 4-5 мл ртути в градуснике достаточными для отравления

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Проглотить ртуть из градусника — не смертельно, заверила врач-терапевт, нефролог Евгения Харионовская. Она объяснила "Ленте.ру", в чём заключается опасность этого вещества.

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Ртуть в её металлическом состоянии практически не всасывается в кишечнике. Токсичны её соединения и пары.

Это, однако, не отменяет разумных мер предосторожности, если разбился ртутный термометр.

"Важно понимать, что в градусниках содержится от 1 до 4-5 мл ртути — этого количества достаточно, чтобы вызвать отравление", — предупредила врач.

Если ребёнок проглотил ртуть, лучше вызвать скорую помощь. "Обратиться за медицинской помощью нужно ещё и потому, что вместе с ртутью при проглатывании внутрь могли попасть осколки градусника", — посоветовала специалист.

"Кроме того, нельзя исключить и вдыхание паров ртути, что может вызвать отравление", — добавила она.