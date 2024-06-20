Medical Xpress: между регулярным храпом и высоким давлением есть связь

Учёные выяснили о связи регулярного ночного храпа и гипертонии

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Флиндерса провели исследование и выяснили, что регулярный ночной храп может предупреждать о высоком давлении.

Фото: Flickr by Liz Lawley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Впервые мы можем объективно сказать, что существует связь между регулярным ночным храпом и высоким кровяным давлением", — рассказал ведущий автор доктор Бастьен Леша из Института здоровья и медицинских исследований Флиндерса и Колледжа медицины и общественного здравоохранения.

Издание Medical Xpress пишет, что у 15% участников исследования, в основном у мужчин с лишним весом, храп в среднем длился более 20% ночи, и это связано с повышением давления и неконтролируемой гипертонией.

"Мы заметили, что у тех, кто храпит регулярно, риск развития неконтролируемой гипертонии был почти вдвое выше. Этот риск почти удвоился у людей, которые регулярно храпели и страдали от апноэ во сне, по сравнению с теми, кто храпел нерегулярно ", — говорит профессор Дэнни Экерт, директор отдела здоровья сна Университета Флиндерса и старший автор статьи.

Учёные считают, что результаты этого исследования должны стать основой для дальнейшего изучения вопроса — может ли терапевтическое вмешательство, направленное на устранение храпа, снизить риск гипертонии.