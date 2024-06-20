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Medical Xpress: между регулярным храпом и высоким давлением есть связь

Учёные выяснили о связи регулярного ночного храпа и гипертонии

1:21
Здоровье

Учёные из Университета Флиндерса провели исследование и выяснили, что регулярный ночной храп может предупреждать о высоком давлении.

Учёные выяснили о связи регулярного ночного храпа и гипертонии
Фото: Flickr by Liz Lawley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Впервые мы можем объективно сказать, что существует связь между регулярным ночным храпом и высоким кровяным давлением", — рассказал ведущий автор доктор Бастьен Леша из Института здоровья и медицинских исследований Флиндерса и Колледжа медицины и общественного здравоохранения.

Издание Medical Xpress пишет, что у 15% участников исследования, в основном у мужчин с лишним весом, храп в среднем длился более 20% ночи, и это связано с повышением давления и неконтролируемой гипертонией.

"Мы заметили, что у тех, кто храпит регулярно, риск развития неконтролируемой гипертонии был почти вдвое выше. Этот риск почти удвоился у людей, которые регулярно храпели и страдали от апноэ во сне, по сравнению с теми, кто храпел нерегулярно ", — говорит профессор Дэнни Экерт, директор отдела здоровья сна Университета Флиндерса и старший автор статьи.

Учёные считают, что результаты этого исследования должны стать основой для дальнейшего изучения вопроса — может ли терапевтическое вмешательство, направленное на устранение храпа, снизить риск гипертонии.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
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Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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