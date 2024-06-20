Иммунолог советует не выносить еду со "шведского стола"

Врач Владимир Болибок предупредил слушателей радиостанции "Говорит Москва" о риске заражения стафилококковой инфекцией при употреблении пищи со "шведского стола".
Он подчеркнул, что еда, предлагаемая в отелях по системе "шведский стол", не предназначена для хранения. Её необходимо съесть сразу после приготовления, так как длительное хранение может привести к размножению стафилококковых бактерий, вызывающих инфекцию.
"Пришли, поели, ушли" - таким образом врач сформулировал главный принцип безопасного употребления пищи со "шведского стола", призывая не выносить еду оттуда.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.