Иммунолог советует не выносить еду со "шведского стола"

Врач Болибок: можно заразиться стафилококком

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Владимир Болибок предупредил слушателей радиостанции "Говорит Москва" о риске заражения стафилококковой инфекцией при употреблении пищи со "шведского стола".

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Он подчеркнул, что еда, предлагаемая в отелях по системе "шведский стол", не предназначена для хранения. Её необходимо съесть сразу после приготовления, так как длительное хранение может привести к размножению стафилококковых бактерий, вызывающих инфекцию.

"Пришли, поели, ушли" - таким образом врач сформулировал главный принцип безопасного употребления пищи со "шведского стола", призывая не выносить еду оттуда.