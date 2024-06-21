Правильное питание улучшает когнитивные способности: новое исследование мозга и тела

Средиземноморская диета защищает от ухудшения памяти

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наша диета может существенно повлиять на здоровье, но как насчёт когнитивных способностей и навыков? Новое исследование показывает, что есть и такое влияние, и, что ещё более важно, оно играет огромную роль для пожилых людей.

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Подробности исследования

Средиземноморская диета помогает пожилым людям избежать потери памяти, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Molecular Nutrition and Food Research. В исследовании приняли участие 840 человек старше 65 лет в течение двенадцати лет. Учёные наблюдали, насколько хорошо участники соблюдали средиземноморскую диету.

Исследование показало, что те, кто придерживался диеты, имели более низкий риск потери памяти по мере того, как они становились старше. Это помогает сделать вывод, что пища, которую мы едим, может повлиять на работу нашего мозга.

В исследовании использовалась специальная оценочная карта, основанная на анализах крови, чтобы выяснить, насколько хорошо люди соблюдали диету.

Следование средиземноморской диете, богатой фруктами, овощами и полезными жирами, может сохранить наш мозг более здоровым с возрастом.

Таким образом, диета — это не только поддержание нормальной массы тела или хорошей физической формы, но и функционирование нашего мозга.