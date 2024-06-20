Врач раскрыла неожиданные преимущества персиков

Врач Тихомирова: в персиках много клетчатки

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Персики оказывают положительное влияние на здоровье и особенно полезны для тех, кто худеет или страдает запорами, рассказала врач-терапевт Елена Тихомирова. Врач пояснила, что клетчатка, содержащаяся в этих фруктах, помогает очищать кишечник, сообщает Газета.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Jack Dykinga is licensed under public domain

Тихомирова отметила, что клетчатка действует как сорбент в кишечнике, поглощая полезные вещества и удаляя ненужные, хотя сама не подлежит перевариванию, что особенно благоприятно для тех, кто худеет. Также клетчатка способствует улучшению формирования каловых масс, тем самым являясь отличной профилактикой запоров. Кроме того, она становится пищей для полезных бактерий в нашем толстом кишечнике.

По её словам, 100 г персиков содержат около 3 г клетчатки и треть суточной нормы хрома и кремния. Кремний важен для синтеза коллагена, необходимого для здоровья волос, зубов и суставов, а хром в персиках играет ключевую роль в правильном углеводном обмене.

"Если в организме мало хрома, то человек начинает переедать", — уточнила врач.