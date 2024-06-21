Появление одного симптома на пальцах может быть признаком общего кожного заболевания

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Дерматолог Шаян: сыпь на руках может говорить о дисгидротической экземе

1:22
Здоровье

Как сообщает The Mirror, врач-дерматолог Рамин Шаян объяснил, что красные зудящие волдыри на руках и ногах, которые часто усиливаются в летние месяцы, могут быть признаком распространённого кожного заболевания.

Дерматолог Шаян: сыпь на руках может говорить о дисгидротической экземе
Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Невероятно зудящая сыпь на руках и ногах может быть настоящей проблемой, особенно в летнее время года. Когда раздражение превращается в скопления крошечных волдырей, наполненных жидкостью, многие опасаются инфекции. Тем не менее, специалист по коже уверяет нас, что беспокоиться не о чем, так как есть простое решение для облегчения состояния.

Такая сыпь известна как дисгидротическая экзема. Это состояние проявляется в виде крошечных волдырей по краям пальцев рук, ног, ладоней и подошв ног. Причина остается неясной, но, похоже, она связана со стрессом, влажными руками и ногами или аллергией.

Лечение довольно простое. Врач объяснил:

"Намазывание рук на ночь густой окклюзионной мазью может быть действительно полезным. Будет ещё лучше, если вы удержите эту влагу с помощью белых хлопчатобумажных перчаток. Отказ от продуктов, на которые у вас может быть кожная аллергия, также может предотвратить некоторые из этих обострений".

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
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