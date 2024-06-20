Гастроэнтеролог Тимощенко: кофе также хорошо влияет на клетки печени при жировой болезни этого органа

2-3 чашки эспрессо в день помогают печени оставаться здоровой

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко назвала кофе самым полезным напитком для печени из-за его умеренного желчегонного действия.

По словам врача, кофе также хорошо влияет на клетки печени при жировой болезни этого органа. Речь идёт о 2-3 порциях эспрессо в день, если у человека нет проблем с ЖКТ.

Если же говорить о продуктах, то самыми полезными для здоровья печени являются те, которые богаты белком, полезными полиненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой, витаминами и минералами, пишет NEWS.ru.

"Полезными для печени являются продукты, богатые незаменимыми аминокислотами, в частности метионином. Последнего особенно много в сельди. Полезным для печени являются изюм за счет дезинтоксикационного действия, в виде добавки к гарнирам, а также в виде напитков или отваров", — сообщила гастроэнтеролог.