Гастроэнтеролог Тимощенко: кофе также хорошо влияет на клетки печени при жировой болезни этого органа

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко назвала кофе самым полезным напитком для печени из-за его умеренного желчегонного действия.
По словам врача, кофе также хорошо влияет на клетки печени при жировой болезни этого органа. Речь идёт о 2-3 порциях эспрессо в день, если у человека нет проблем с ЖКТ.
Если же говорить о продуктах, то самыми полезными для здоровья печени являются те, которые богаты белком, полезными полиненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой, витаминами и минералами, пишет NEWS.ru.
"Полезными для печени являются продукты, богатые незаменимыми аминокислотами, в частности метионином. Последнего особенно много в сельди. Полезным для печени являются изюм за счет дезинтоксикационного действия, в виде добавки к гарнирам, а также в виде напитков или отваров", — сообщила гастроэнтеролог.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.