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Источник коллагена и белка: чем ещё полезно мясо курицы

Куриное мясо отлично помогает для наращивания мышечной массы

1:07
Здоровье

Курица является хорошим источником белка и других питательных веществ. Почему ещё стоит включить продукт в свой рацион?

Куриное мясо отлично помогает для наращивания мышечной массы
Фото: flickr.com by Tom Ipri is licensed under CC BY-SA 2.0.

В чём польза курицы для здоровья

Куриное мясо является источником полноценного белка, который содержит незаменимые аминокислоты. Белое мясо является более здоровой альтернативой красному мясу.

Курица содержит витамин B12 и холин, которые важны для нормальной работы мозга и здоровья. Куриное мясо — диетический, низкокалорийный продукт, который полезен для наращивания мышечной массы и силы.

Кроме того, курицу стоит добавить в свой рацион, так как она является отличным источником коллагена. Это вещество, которое играет важную роль в здоровье костей, мышц и красоте кожи.

Недостаток коллагена может привести к сухости кожи, морщинам, болям в суставах и мышечной слабости. Поскольку с возрастом организм вырабатывает меньше коллагена, стоит добавить в свой рацион дополнительные источники этого белка.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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