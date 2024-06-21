Польза спаржи для здоровья: всё, что вам нужно знать

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Спаржа полезна для кишечника и красоты кожи

1:21
Здоровье

Спаржа — полезный и вкусный овощ. Он может использоваться как гарнир к мясу, рыбе или как самостоятельная закуска.

Спаржа полезна для кишечника и красоты кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Aceera BV is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В чём польза спаржи для организма

Спаржа полезна для здоровья, поскольку содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Например, витамины А, Е, С, К, железо, калий, кальций, медь. Овощ помогает контролировать вес, снижает риск инфекций мочевыводящих путей, улучшает самочувствие и настроение. Витамин Е в составе укрепляет иммунитет, делает волосы и кожу красивее. Он также защищает клетки от воздействия свободных радикалов.

Спаржа содержит пребиотик инулин, который полезен для здоровья кишечника и пищеварения. Пребиотик увеличивает количество полезных кишечных бактерий, что улучшает микрофлору. Инулин помогает избавиться от вздутия живота. Помогает овощ и при повышенном давлении — гипертонии.

Как лучше всего есть спаржу

Лучше всего употреблять спаржу в самом необработанном виде. При длительной термической обработке теряется значительная часть полезных веществ. Поэтому варите или жарьте спаржу максимум пять минут.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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