Инфекционист раскрыл, какие из консервов могут быть источником ботулизма

Инфекционист Тимаков: нужно избавляться от вздутых консервных банок

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что массовое заболевание ботулизмом могло произойти из-за употребления пострадавшими продуктов, которые были недостаточно очищены или не подвергнуты термической обработке, что позволило сохраниться спорам бактерий, способных длительное время существовать в почве. Он подчеркнул, что люди чаще всего отравляются грибами, так как они собираются непосредственно с земли.

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"По этой же причине грибы не консервируют под закрытой крышкой: бактерия, которая вызывает ботулизм, размножается только в условиях отсутствия кислорода. При этом может выделяться газ (а может и не выделяться), поэтому, если консервы хотя бы немного вздуты, есть шанс отравиться. Их лучше выкинуть сразу", — порекомендовал Евгений Тимаков в интервью для радио "Комсомольская правда".

Также рекомендуется избегать употребления продуктов во вздутой вакуумной упаковке или в деформированных консервных банках, поскольку даже незначительные повреждения упаковки могут свидетельствовать о нарушении внутренней безопасной среды продукта.