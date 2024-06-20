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Инфекционист раскрыл, какие из консервов могут быть источником ботулизма

Инфекционист Тимаков: нужно избавляться от вздутых консервных банок

1:07
Здоровье

Инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что массовое заболевание ботулизмом могло произойти из-за употребления пострадавшими продуктов, которые были недостаточно очищены или не подвергнуты термической обработке, что позволило сохраниться спорам бактерий, способных длительное время существовать в почве. Он подчеркнул, что люди чаще всего отравляются грибами, так как они собираются непосредственно с земли.

Инфекционист Тимаков: нужно избавляться от вздутых консервных банок
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

"По этой же причине грибы не консервируют под закрытой крышкой: бактерия, которая вызывает ботулизм, размножается только в условиях отсутствия кислорода. При этом может выделяться газ (а может и не выделяться), поэтому, если консервы хотя бы немного вздуты, есть шанс отравиться. Их лучше выкинуть сразу", — порекомендовал Евгений Тимаков в интервью для радио "Комсомольская правда".

Также рекомендуется избегать употребления продуктов во вздутой вакуумной упаковке или в деформированных консервных банках, поскольку даже незначительные повреждения упаковки могут свидетельствовать о нарушении внутренней безопасной среды продукта.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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