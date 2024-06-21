Чем так полезен чай анчан: правила употребления и особенности

Чай анчан имеет глубокий цвет индиго. При добавлении лимона напиток приобретает сиреневый оттенок. Вкус травянистый, слегка сладковатый.
Синий чай используется для улучшения кровообращения в головном мозге и стимуляции памяти.
Благотворное влияние клитории на мозг подтверждено учёными. Растение также хорошо влияет на работу нервной системы, укрепляя нервы. Анчан обладает антигликационными свойствами, что позволяет дольше сохранять молодость кожи.
Прежде всего, пить чай следует в умеренных количествах — не более трёх чашек в день. Напиток следует исключить из рациона беременных и кормящих женщин.
Также он не рекомендуется детям и может быть вреден людям с заболеваниями почек, так как анчан обладает мочегонными свойствами и содержит большое количество фтора.
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