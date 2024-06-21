Чем так полезен чай анчан: правила употребления и особенности

Чай анчан улучшает память и укрепляет нервную систему

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай анчан имеет глубокий цвет индиго. При добавлении лимона напиток приобретает сиреневый оттенок. Вкус травянистый, слегка сладковатый.

Фото: openverse.org by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0.

Каково действие синего чая

Синий чай используется для улучшения кровообращения в головном мозге и стимуляции памяти.

Благотворное влияние клитории на мозг подтверждено учёными. Растение также хорошо влияет на работу нервной системы, укрепляя нервы. Анчан обладает антигликационными свойствами, что позволяет дольше сохранять молодость кожи.

Как часто можно пить синий чай

Прежде всего, пить чай следует в умеренных количествах — не более трёх чашек в день. Напиток следует исключить из рациона беременных и кормящих женщин.

Также он не рекомендуется детям и может быть вреден людям с заболеваниями почек, так как анчан обладает мочегонными свойствами и содержит большое количество фтора.