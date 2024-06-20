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"Биологическое оружие": россиянок предупредили о смертельной опасности ботокса из-за вспышки ботулизма

Профессор Никифоров: ботокс-терапия может спровоцировать ботулизм

1:46
Здоровье

Инъекции ботокса могут вызывать ботулизм, предупредил ведущий специалист по этому заболеванию в России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров, сообщает сайт aif.ru.

Профессор Никифоров: ботокс-терапия может спровоцировать ботулизм
Фото: Flickr by ZaldyImg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"У нас недавно в клинике лежала одна женщина, которой "переборщили" с инъекциями ботокса, и она получила так называемый ятрогенный ботулизм. До искусственной вентиляции у неё дело не дошло, к счастью. Но такие случаи известны. При таком ботулизме даже бывают смертельные исходы. Всё это довольно серьёзно", — уточнил Владимир Никофоров.

Профессор объяснил, что ботокс действует как ботулинический токсин. Если сильно разбавить этот яд типа А, то получается средство, широко используемое для разглаживания мимических морщин и выравнивания тона лица. Он добавил, что препарат был изначально создан для лечения косоглазия и спастических параличей, но позже стал популярен в косметологии.

Никифоров также отметил, что существует много поддельных препаратов, в которых не соблюдается безопасная доза ботулотоксина.

По словам Никифорова, ботулотоксин рассматривается как биологическое оружие, и в Соединенных Штатах все военнослужащие обязаны быть привитыми против ботулизма. Однако в настоящее время в вооруженных силах США наблюдается волнение среди женщин, которые отказываются от вакцинации, опасаясь, что это помешает им в дальнейшем использовать ботулотоксин для омоложения, как пояснил профессор, подчеркнув необходимость осторожности и баланса при применении таких методов лечения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
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Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог
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