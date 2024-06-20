Профессор указал возраст, после которого водить машину не стоит

Профессор Конев: водители старше 75 лет представляют опасность

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже в возрасте 70 лет не все люди испытывают серьёзные возрастные трудности, несмотря на то, что после 65-70 лет обычно происходит замедление скорости принятия решений и выполнения задач, а также наблюдаются изменения в зрении, связанные с возрастом. Однако, эти изменения проявляются у каждого человека по-своему. Так, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев высказал мнение по поводу предложения запретить вождение автомобиля гражданам России старше 70 лет.

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"Есть такое физиологическое понятие — биологический возраст. Разница между ним и календарным возрастом сложно верифицируется, сложно анализируется. А в ней вся суть, потому что кому-то может быть и 75 лет, но при этом у него реакция быстрее, чем у молодого человека", — уточнил Юрий Конев в беседе с 360. ru.

В своём заявлении профессор упомянул о понятии старческого возраста, который начинается примерно с 75 лет и характеризуется более выраженными изменениями. Он также подчеркнул, что количество долгожителей, то есть людей, которые живут более 90 лет, сегодня увеличивается.

"Людям возраста долгожителей, на мой взгляд, категорически нельзя выдавать права. От 75 — это возраст старческий — до 85-90 лет нужно проводить освидетельствование чаще, чем раз в пять лет, — раз в два года. Потому что изменения довольно быстро развиваются", — дополнил профессор.