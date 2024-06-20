Терапевт Иванова: главное — убрать аллерген и вызвать врача

Терапевт Иванова рассказала о первой помощи при анафилактическом шоке

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если у человека случился анафилактический шок, главное, что нужно сделать — удалить аллерген и вызвать скорую помощь. Об этом рассказала терапевт Виктория Иванова.

"Устранить контакт с аллергеном. Если шок вызван препаратом — прекратите введение. Если укусило насекомое — сразу вынимайте жало, приложите лёд. Если дело в пище, очистите от остатков полость рта пациента, прополощите рот. Если есть возможность — промойте рот, промойте желудок", — сообщила врач.

По её словам, если у человека при анафилактическом шоке отсутствует пульс, нужно выполнить искусственный массаж сердца. Если же больной перестаёт дышать, то процесс искусственного дыхания не будет иметь эффекта из-за отёка гортани. Помочь ему может инъекция адреналина или дексаметазона.

Человеку также необходимо расстегнуть стесняющую одежду. Его следует повернуть на левый бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами. Не стоит позволять человеку садиться и вставать до приезда скорой. Также врач добавила, что необходимо убрать зубные протезы, если они есть, передаёт NEWS.ru.