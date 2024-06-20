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Как снизить тревожность самостоятельно: советы психологов

Эффективные способы, как снизить тревогу

1:22
Здоровье

Каждый человек время от времени испытывает тревогу. Это нормальная человеческая реакция на стрессовые ситуации, неопределённость или что-то новое.

Эффективные способы, как снизить тревогу
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как снизить тревожность самостоятельно

Не критикуйте себя из-за беспокойства. Испытывать страх и дискомфорт перед новым и неизвестным — нормальная реакция для каждого человека. Вы можете испытывать волнение перед собеседованием или публичным выступлением перед коллегами, но это беспокойство утихнет, и вы сможете расслабиться.

Чтобы снизить уровень тревожности, поделитесь своими переживаниями с близкими. Спросите их, нервничали бы они на вашем месте. Вы можете услышать положительный ответ от каждого человека или большинства. Осознание того, что почти все проходят через то же самое, является первым шагом к принятию своей тревоги.

Избегание беспокойства иногда может усугубить ситуацию. Также важно напоминать себе, что реальной опасности для вас нет. Скажите себе вслух, что вы в безопасности и никакой реальной опасности для вас нет. Чтобы быстро расслабиться, используйте медитативные техники и дыхательные практики.

Дыхательные упражнения могут эффективно помочь уменьшить беспокойство в течение нескольких минут.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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