Как снизить тревожность самостоятельно: советы психологов

Каждый человек время от времени испытывает тревогу. Это нормальная человеческая реакция на стрессовые ситуации, неопределённость или что-то новое.
Не критикуйте себя из-за беспокойства. Испытывать страх и дискомфорт перед новым и неизвестным — нормальная реакция для каждого человека. Вы можете испытывать волнение перед собеседованием или публичным выступлением перед коллегами, но это беспокойство утихнет, и вы сможете расслабиться.
Чтобы снизить уровень тревожности, поделитесь своими переживаниями с близкими. Спросите их, нервничали бы они на вашем месте. Вы можете услышать положительный ответ от каждого человека или большинства. Осознание того, что почти все проходят через то же самое, является первым шагом к принятию своей тревоги.
Избегание беспокойства иногда может усугубить ситуацию. Также важно напоминать себе, что реальной опасности для вас нет. Скажите себе вслух, что вы в безопасности и никакой реальной опасности для вас нет. Чтобы быстро расслабиться, используйте медитативные техники и дыхательные практики.
Дыхательные упражнения могут эффективно помочь уменьшить беспокойство в течение нескольких минут.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.