10 удивительных преимуществ мёда и корицы: как их использовать для похудения?

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Смесь из мёда и корицы поможет легко и быстро похудеть

1:26
Здоровье

Смесь корицы и мёда имеет много преимуществ для здоровья, она часто используется для похудения. Корица и мёд способствуют снижению уровня холестерина, укрепляют иммунитет и регулируют уровень инсулина.

Смесь из мёда и корицы поможет легко и быстро похудеть
Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Мёд — это натуральный подсластитель, который содержит множество витаминов (витамин В2, В3, В5, В6 и витамин С), минералы и углеводы. Он подавляет психологическую тягу к еде, что помогает естественным образом похудеть, повышая уровень энергии.

Полезны ли мёд и корица для похудения

Корица полезна для контроля уровня холестерина в организме — снижения уровня плохого холестерина (ЛПНП) и повышения уровня хорошего холестерина (ЛПВП) — и для похудения.

Эти продукты являются мощными антиоксидантами, они богаты марганцем, клетчаткой, кальцием и железом, а также очищают толстую кишку и пищеварительную систему.

Смесь мёда и корицы помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови, что связано с избыточным весом или ожирением. Она приводит к уменьшению тяги к еде, что вызывает чувство сытости, помогает предотвратить накопление жира в организме.

Регулярное употребление смеси не позволяет жиру накапливаться в организме, даже если вы придерживаетесь высококалорийной диеты.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
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