10 удивительных преимуществ мёда и корицы: как их использовать для похудения?

Смесь из мёда и корицы поможет легко и быстро похудеть

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смесь корицы и мёда имеет много преимуществ для здоровья, она часто используется для похудения. Корица и мёд способствуют снижению уровня холестерина, укрепляют иммунитет и регулируют уровень инсулина.

Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Мёд — это натуральный подсластитель, который содержит множество витаминов (витамин В2, В3, В5, В6 и витамин С), минералы и углеводы. Он подавляет психологическую тягу к еде, что помогает естественным образом похудеть, повышая уровень энергии.

Полезны ли мёд и корица для похудения

Корица полезна для контроля уровня холестерина в организме — снижения уровня плохого холестерина (ЛПНП) и повышения уровня хорошего холестерина (ЛПВП) — и для похудения.

Эти продукты являются мощными антиоксидантами, они богаты марганцем, клетчаткой, кальцием и железом, а также очищают толстую кишку и пищеварительную систему.

Смесь мёда и корицы помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови, что связано с избыточным весом или ожирением. Она приводит к уменьшению тяги к еде, что вызывает чувство сытости, помогает предотвратить накопление жира в организме.

Регулярное употребление смеси не позволяет жиру накапливаться в организме, даже если вы придерживаетесь высококалорийной диеты.