Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Володин назвал проект об индексации пенсий работающим пенсионерам "законом Путина"
39-летняя актриса Екатерина Варнава опубликовала фото в нижнем белье
Эксперт оценил учения Северного флота ВМФ РФ у берегов Кубы
Артист «Кривого зеркала» Аванесян назвал Максима Галкина* «королём пародии»
Автовладельцам рассказали, как восстановить затопленный автомобиль
Мурашко: 301 человек с ботулизмом в стационарах, 43 из них на ИВЛ
Индекс Мосбиржи упал до 2996 пунктов
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Снять самый дешёвый дом в Сочи можно за 400 рублей в сутки
Любителям смотреть телевизор в темноте рассказали о последствиях

Офтальмолог Санторо: просмотр телевизора в тёмном помещении вредит зрению

0:59
Здоровье

Привычка долго смотреть телевизор вредна для глаз, с этим согласны все врачи. Офтальмолог Элина Санторо отмечает, что при этом повышается внутриглазное давление.

Офтальмолог Санторо: просмотр телевизора в тёмном помещении вредит зрению
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Контраст между ярким светом экрана и окружающим мраком может привести к повышению внутриглазного давления", — поделилась Элина Санторо.

Как сообщает "Узнай.ру", врач дала несколько рекомендаций: чтобы не ухудшить зрение, в комнате должно быть светло, следует сидеть прямо напротив экрана и держать голову и шею ровно.

Офтальмолог Ольга Кокарева считает, что научных доказательств негативного влияния просмотра ТВ в темноте на зрение нет. Однако это может быть неприятно для глаз из-за яркого света, который может вызывать головные боли. Обычно люди смотрят телевизор вечером, когда уже устали, и глаза хотят расслабиться, но вместо этого получают дополнительную нагрузку.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?
Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Последние материалы
Сергей Лазарев показал яркий отдых с детьми
В Британии признали лидерство России в строительстве АЭС
Офтальмолог Санторо: просмотр телевизора в тёмном помещении вредит зрению
"Победа на СВО зависит от тыла" - рассказывает русский волонтер с передовой
Анастасия Стоцкая опровергла слухи о тайной свадьбе
Владимир Селиванов сыграет в продолжении ленты "Бедные смеются, богатые плачут"
Велогонщик Власов решил, что не будет участвовать в Олимпиаде в Париже
Эффективные подкормки для быстрого роста кабачка
Эксперты рассказали, как правильно хранить корм для кошек
В Липцах прошла "громкая премьера" ФАБ-3000 М-54 с УМПК
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников