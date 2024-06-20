Любителям смотреть телевизор в темноте рассказали о последствиях

Привычка долго смотреть телевизор вредна для глаз, с этим согласны все врачи. Офтальмолог Элина Санторо отмечает, что при этом повышается внутриглазное давление.
"Контраст между ярким светом экрана и окружающим мраком может привести к повышению внутриглазного давления", — поделилась Элина Санторо.
Как сообщает "Узнай.ру", врач дала несколько рекомендаций: чтобы не ухудшить зрение, в комнате должно быть светло, следует сидеть прямо напротив экрана и держать голову и шею ровно.
Офтальмолог Ольга Кокарева считает, что научных доказательств негативного влияния просмотра ТВ в темноте на зрение нет. Однако это может быть неприятно для глаз из-за яркого света, который может вызывать головные боли. Обычно люди смотрят телевизор вечером, когда уже устали, и глаза хотят расслабиться, но вместо этого получают дополнительную нагрузку.
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