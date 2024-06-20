В России могут усилить контроль за едой в детских лагерях из-за массовых отравлений фасолью.

Члены Государственной Думы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский, выступили с инициативой ужесточения надзора за обеспечением безопасности и качества еды в летних лагерях для детей, учитывая случаи массового заражения ботулизмом в различных областях России. Они направили соответствующее обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову, как сообщает SHOT.
Согласно заявлениям этих депутатов, регулярно из различных частей России поступают данные о случаях пищевых отравлений среди детей и низком качестве питания в летних лагерях. При этом инцидент с зараженной фасолью лишь подчеркнул существующие проблемы в этой сфере.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.