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В России могут усилить контроль за едой в детских лагерях из-за массовых отравлений фасолью.

В ГД просят об усилении контроля за качеством питания в детских лагерях

0:43
Здоровье

Члены Государственной Думы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский, выступили с инициативой ужесточения надзора за обеспечением безопасности и качества еды в летних лагерях для детей, учитывая случаи массового заражения ботулизмом в различных областях России. Они направили соответствующее обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову, как сообщает SHOT.

В ГД просят об усилении контроля за качеством питания в детских лагерях
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно заявлениям этих депутатов, регулярно из различных частей России поступают данные о случаях пищевых отравлений среди детей и низком качестве питания в летних лагерях. При этом инцидент с зараженной фасолью лишь подчеркнул существующие проблемы в этой сфере.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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