В России могут усилить контроль за едой в детских лагерях из-за массовых отравлений фасолью.

В ГД просят об усилении контроля за качеством питания в детских лагерях

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Члены Государственной Думы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский, выступили с инициативой ужесточения надзора за обеспечением безопасности и качества еды в летних лагерях для детей, учитывая случаи массового заражения ботулизмом в различных областях России. Они направили соответствующее обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову, как сообщает SHOT.

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Согласно заявлениям этих депутатов, регулярно из различных частей России поступают данные о случаях пищевых отравлений среди детей и низком качестве питания в летних лагерях. При этом инцидент с зараженной фасолью лишь подчеркнул существующие проблемы в этой сфере.