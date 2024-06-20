Пятнадцать россиян, заразившихся ботулизмом, были выписаны из больниц

Роспотребнадзор: 15 человек, госпитализированных с ботулизмом, выписаны из больниц

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На четверг, 20 июня, из больниц было выписано 15 россиян, которые лечились от ботулизма, полученного в результате употребления продуктов от служб доставки, как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Денис Гришкин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

"По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них 1 — в Нижегородской области и 14 — в Москве", — говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор запустил специальную горячую линию для консультаций о защите прав потребителей, пострадавших от данного заболевания. В ведомстве добавили, что граждане могут подать заявление на судебную защиту своих прав как потребителей. Для получения информации нужно звонить по номеру 8 (800) 555-49-43, звонок бесплатный.