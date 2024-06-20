Пятнадцать россиян, заразившихся ботулизмом, были выписаны из больниц

На четверг, 20 июня, из больниц было выписано 15 россиян, которые лечились от ботулизма, полученного в результате употребления продуктов от служб доставки, как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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"По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них 1 — в Нижегородской области и 14 — в Москве", — говорится в сообщении.
Кроме того, Роспотребнадзор запустил специальную горячую линию для консультаций о защите прав потребителей, пострадавших от данного заболевания. В ведомстве добавили, что граждане могут подать заявление на судебную защиту своих прав как потребителей. Для получения информации нужно звонить по номеру 8 (800) 555-49-43, звонок бесплатный.
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д