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Пятнадцать россиян, заразившихся ботулизмом, были выписаны из больниц

Роспотребнадзор: 15 человек, госпитализированных с ботулизмом, выписаны из больниц

0:52
Здоровье

На четверг, 20 июня, из больниц было выписано 15 россиян, которые лечились от ботулизма, полученного в результате употребления продуктов от служб доставки, как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор: 15 человек, госпитализированных с ботулизмом, выписаны из больниц
Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Денис Гришкин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

"По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них 1 — в Нижегородской области и 14 — в Москве", — говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор запустил специальную горячую линию для консультаций о защите прав потребителей, пострадавших от данного заболевания. В ведомстве добавили, что граждане могут подать заявление на судебную защиту своих прав как потребителей. Для получения информации нужно звонить по номеру 8 (800) 555-49-43, звонок бесплатный.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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