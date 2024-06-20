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"Медвежья походка", прыжки через скакалку и стойка на одной ноге - вот неполный список упражнений, полезных для людей старше 40

Фитнес-тренеры назвали упражнения, полезные для людей старше 40 лет

1:05
Здоровье

Фитнес-тренеры дали советы, какие упражнения обязательно нужно делать людям старше 40 лет.

Фитнес-тренеры назвали упражнения, полезные для людей старше 40 лет
Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По их мнению, физическая нагрузка нужна в этом в этом возрасте не только для того, чтобы сбросить лишний вес, но и для того, чтобы поддержать навыки, которые с возрастом утрачиваются. Речь в данном случае идёт о ловкости, выносливости и скорости реакции.

По сообщению портала wday.ru, улучшить и восстановить координацию можно с помощью упражнения "медвежья походка", когда при ходьбе задействуются одновременно рука и нога только правой или левой стороны.

Пользу принесут также прыжки на месте, из стороны в сторону и с поворотами. Такие упражнения, как стойка на одной ноге, прыжки через скакалку, бег с препятствиями и жонглирование развивают ловкость.

Специалисты предупредили, что эти упражнения нужно выполнять после консультации с врачом и начинать следует с небольших нагрузок, постепенно их увеличивая.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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