"Медвежья походка", прыжки через скакалку и стойка на одной ноге - вот неполный список упражнений, полезных для людей старше 40

Фитнес-тренеры дали советы, какие упражнения обязательно нужно делать людям старше 40 лет.
По их мнению, физическая нагрузка нужна в этом в этом возрасте не только для того, чтобы сбросить лишний вес, но и для того, чтобы поддержать навыки, которые с возрастом утрачиваются. Речь в данном случае идёт о ловкости, выносливости и скорости реакции.
По сообщению портала wday.ru, улучшить и восстановить координацию можно с помощью упражнения "медвежья походка", когда при ходьбе задействуются одновременно рука и нога только правой или левой стороны.
Пользу принесут также прыжки на месте, из стороны в сторону и с поворотами. Такие упражнения, как стойка на одной ноге, прыжки через скакалку, бег с препятствиями и жонглирование развивают ловкость.
Специалисты предупредили, что эти упражнения нужно выполнять после консультации с врачом и начинать следует с небольших нагрузок, постепенно их увеличивая.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.