Кардиолог Шехян заявил, что лучше есть цельнозерновую овсяную кашу

Кардиолог Шехян рассказал, как извлечь из каши максимальную пользу

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каша отличный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов, поэтому она положительно влияет на работу кишечника, да и всего организма в целом.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn is licensed under Creative Commons CC0 License

Как заявил кардиолог Грант Шехян, лидером по своим полезным свойствам является овсяная каша. Но нужно правильно её приготовить.

Например, людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше есть цельнозерновую овсяную кашу без добавления соли и сливочного масла. При таком способе приготовления, каша будет стимулировать отток плохого холестерина обратно в кровоток, что поможет очистить сосуды от бляшек. Ещё 2 полезные каши, по мнению врача, это гречневая и пшенная.

Кардиолог в разговоре с "Российской газетой” поделился ещё одним способом приготовления полезной каши — необходимо залить крупу на ночь кипятком либо обезжиренным кефиром.