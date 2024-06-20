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Кардиолог Шехян заявил, что лучше есть цельнозерновую овсяную кашу

Кардиолог Шехян рассказал, как извлечь из каши максимальную пользу

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Здоровье

Каша отличный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов, поэтому она положительно влияет на работу кишечника, да и всего организма в целом.

Кардиолог Шехян рассказал, как извлечь из каши максимальную пользу
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn is licensed under Creative Commons CC0 License

Как заявил кардиолог Грант Шехян, лидером по своим полезным свойствам является овсяная каша. Но нужно правильно её приготовить.

Например, людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше есть цельнозерновую овсяную кашу без добавления соли и сливочного масла. При таком способе приготовления, каша будет стимулировать отток плохого холестерина обратно в кровоток, что поможет очистить сосуды от бляшек. Ещё 2 полезные каши, по мнению врача, это гречневая и пшенная.

Кардиолог в разговоре с "Российской газетой” поделился ещё одним способом приготовления полезной каши — необходимо залить крупу на ночь кипятком либо обезжиренным кефиром.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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