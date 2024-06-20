Кардиолог Шехян заявил, что лучше есть цельнозерновую овсяную кашу

Каша отличный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов, поэтому она положительно влияет на работу кишечника, да и всего организма в целом.
Как заявил кардиолог Грант Шехян, лидером по своим полезным свойствам является овсяная каша. Но нужно правильно её приготовить.
Например, людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше есть цельнозерновую овсяную кашу без добавления соли и сливочного масла. При таком способе приготовления, каша будет стимулировать отток плохого холестерина обратно в кровоток, что поможет очистить сосуды от бляшек. Ещё 2 полезные каши, по мнению врача, это гречневая и пшенная.
Кардиолог в разговоре с "Российской газетой” поделился ещё одним способом приготовления полезной каши — необходимо залить крупу на ночь кипятком либо обезжиренным кефиром.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.