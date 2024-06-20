Будьте осторожны: аудионаркотики реальны, поэтому процветает телефонное мошенничество

Психиатр Нурисламов счёл классическую музыку самой полезной для альфа-ритмов

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В Британии разработан прибор для стимуляции альфа-ритмов головного мозга звуковыми импульсами. Он состоит из наушников, воспроизводящих розовый шум в определённые моменты времени, и электроэнцефалографа. Создатели надеются применять своё детище для улучшения качества сна пациентов с когнитивными нарушениями и больных деменцией. Уже проведены первые успешные эксперименты, их результаты обнародованы в журнале PLoS Biology.

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Выходит, аудионаркотики, столь популярные у школоты ВКонтакте лет 15 назад, теоретически вполне реальны? Pravda.Ru спросила об этом врача-психиатра, нарколога, психотерапевта, психолога, генерального директора "МИЦ Выбор" Сергея Нурисламова.

"Аудионаркотики реальны, как и велосипед. Могут быть и зрительные, и тактильные, и какие угодно, потому что через любой анализатор мы имеем доступ к структурам головного мозга", — ответил он.

"Практически все наркотики можно объединить одним названием "психотропные вещества" — то есть имеющие тропность к психике. К психике имеют тропность не только некоторые вещества, но в том числе и наши слова. Поэтому наши слова с определённым, скажем так, форматом их расстановки могут тоже быть наркотиком, иначе не было бы развито телефонное мошенничество с вымогательством очень крупных сумм денег", — объяснил специалист.

Эффект, подобный наркотическому, вызывает воздействие не на альфа, а на другие ритмы головного мозга. "Любые наркотическо-токсическо-изменяющие феномен работы мозга механизмы воздействия больше, скорее всего, работают на сочетание тета и дельта-волн, то есть используя ощущения сна или гипноза. Потому что альфа-состояние — это не состояние гипноза, это состояние, в котором мы наоборот находимся в очень спокойном уверенном сознании и при этом можем правильно и грамотно оценивать всю ситуацию и оставаться в спокойном режиме работы мозга. А для того чтобы было это ощущение какого-то дисбаланса одновременно с якобы эффектами эйфории, здесь нужно сочетать дельта-волны, они — показатель плохо работающего головного мозга, болезни или болезненности определённых структур. А к этим дельта следующими по длине, но более мощными, являются тета — это то состояние так называемого изменённого состояния сознания. Вот если тета-волны переместить в разделы головного мозга, где обычно альфа и бета, то есть, предположим, лобные отделы, то тогда наше сознание будет более глубоко помрачено, и мы будем либо спать, либо находиться в каком-то приятном или неприятном изменённом состоянии сознания", — растолковал врач.

"Воздействие через звук, свет, что угодно, хоть, ещё раз говорю, через тактильное воздействие или через ощущения, вполне возможно даже через запахи и вкусы", — подчеркнул он.

На альфа-ритмы можно воздействовать даже музыкой, но только классической. "Влиять на альфа-ритмы, чтобы дать ощутимый результат спокойствия и удовлетворения или придать головному мозгу определённые возможности размышления, вполне возможно даже на те темы, на которые вы ранее не задумывались. То есть это классическая музыка", — посоветовал эксперт.

По его словам, современная клубная музыка сама по себе никаким воздействием не обладает, но провоцирует наркотизацию просто потому, что слушать её на трезвую голову ну никак невозможно. "Поэтому клубы современной музыки по сути своей являются такими эпицентрами возможного химического воздействия", — заметил Нурисламов.

Идея неинвазивной стимуляции головного мозга не нова, добавил он. "Существует уже очень давно цветозвуковая стимуляция головного мозга, когда раздражение различными цветовыми, светоцветовыми воздействиями на зрительный анализатор и звуками, музыкой. Эти аудиовизуальные стимуляторы были уже очень давно — уже лет 30-40 назад, даже, наверное, все 50, включались и в исследования, и в работу", — пояснил психиатр.

"Поэтому если уже настолько давно мы занимаемся исследованием мозга, то, конечно же, аудиовизуальные стимуляторы появились очень давно. Лет 15 назад наша команда, в которой я имел честь служить, приобретала такие аудиовизуальные стимуляторы для членов сборных команд Российской Федерации. Некоторые из них производились в Питере, какие-то закупались нами у голландцев, были и электростимуляторы как раз в альфа-диапазоне с элементами аудиовизуального воздействия, как раз у голландцев брали", — рассказал он.

"Поэтому все эти механизмы — это, что называется, лишь одна из частичек многогранной работы или такой многофакторной работы многогранного мозга или многогранной работы многофакторного мозга", — заключил доктор.