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Флеболог перечислил профессии, представители которых чаще страдают варикозом

Хирург назвал профессии, представители которых чаще болеют варикозом

1:02
Здоровье

Флеболог, хирург, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Алексей Ларичев объяснил, представители каких профессий рискуют заработать варикозную болезнь вен.

Хирург назвал профессии, представители которых чаще болеют варикозом
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист рассказал, что варикозом чаще болеют женщины. Болезнь нередко развивается в период беременности, менопаузы, приёма гормональных препаратов. Факторами риска является диабет и лишний вес. Усугубляют проблему курение и употребление спиртных напитков.

Ранее сосудистый хирург Андрей Чупиев перечислил причины возникновения варикоза.

Ларичев отметил, что в группе риска находятся атлеты, бодибилдеры, разнорабочие, водители, офисные служащие.

"Работа, предполагающая постоянное нахождение в положении стоя без возможности отдыха и смены положения тела (врачи-хирурги, педагоги, продавцы)", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Загиров Физули
Ведет амбулаторный прием пациентов по специальности хирургия, травматология, проктология, флебология
Специалист Данилов Андрей
Специалист в абдоминальной хирургии, проктологии, флебологии, герниологии, работает в хирургии желчевыводящей системы с использование малоинвазивных пособий, имеет обширную герниологическую практику с использованием аллопластики, опыт работы в экстренной хирургии, опыт амбулаторной хирургии с использованием современных технологий.
Специалист Соттаева Валентина
Проводит оперативное лечение всех видов колопроктологических заболеваний, таких как: геморрой, свищи, острое и хроническое воспаление эпителиального копчикового хода, кондиломы, полипы, ректоцеле
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