Флеболог перечислил профессии, представители которых чаще страдают варикозом

Флеболог, хирург, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Алексей Ларичев объяснил, представители каких профессий рискуют заработать варикозную болезнь вен.
Специалист рассказал, что варикозом чаще болеют женщины. Болезнь нередко развивается в период беременности, менопаузы, приёма гормональных препаратов. Факторами риска является диабет и лишний вес. Усугубляют проблему курение и употребление спиртных напитков.
Ранее сосудистый хирург Андрей Чупиев перечислил причины возникновения варикоза.
Ларичев отметил, что в группе риска находятся атлеты, бодибилдеры, разнорабочие, водители, офисные служащие.
"Работа, предполагающая постоянное нахождение в положении стоя без возможности отдыха и смены положения тела (врачи-хирурги, педагоги, продавцы)", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.