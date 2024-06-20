Почему стоит добавить в рацион авокадо: много пользы и никакого вреда

Авокадо выводит токсины и снижает холестерин

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Авокадо обладает нежным и мягким вкусом. Оно очень полезно для здоровья.

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В чём польза авокадо

Авокадо является признанным противораковым средством и мощным антиоксидантом, оно нейтрализует действие свободных радикалов, снижает уровень холестерина в крови, выводит токсины и улучшает общее самочувствие.

Авокадо содержит сквален, оно богато линолевой, стеариновой, олеиновой и другими жирными кислотами. Продукт содержит полезные жиры, антиоксиданты, а также около 20 витаминов и минералов.

Как правильно есть авокадо

Мякоть авокадо можно нарезать ломтиками и выложить на тарелку.

Но намного вкуснее будет, если размять авокадо вилкой, посолить и сбрызнуть лимонным соком — тогда плод приобретёт совсем другой вкус.