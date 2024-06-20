Почему стоит добавить в рацион авокадо: много пользы и никакого вреда

Авокадо обладает нежным и мягким вкусом. Оно очень полезно для здоровья.
Авокадо является признанным противораковым средством и мощным антиоксидантом, оно нейтрализует действие свободных радикалов, снижает уровень холестерина в крови, выводит токсины и улучшает общее самочувствие.
Авокадо содержит сквален, оно богато линолевой, стеариновой, олеиновой и другими жирными кислотами. Продукт содержит полезные жиры, антиоксиданты, а также около 20 витаминов и минералов.
Мякоть авокадо можно нарезать ломтиками и выложить на тарелку.
Но намного вкуснее будет, если размять авокадо вилкой, посолить и сбрызнуть лимонным соком — тогда плод приобретёт совсем другой вкус.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.