Назван доступный и дешёвый продукт, который помогает снизить уровень холестерина

Express.co.uk: учёные назвали доступный продукт, который хорошо снижает холестерин

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование, проведенное учеными из Шанхайского университета Цзяо Тонг, обнаружило, что чеснок может помочь снизить уровень общего и "плохого" холестерина в организме. Этот доступный и широко распространённый продукт может стать эффективным средством для борьбы с высоким уровнем холестерина, пишет Express.co.uk.

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Однако для достижения максимального эффекта рекомендуется потреблять чеснок в течение продолжительного времени и в небольших дозах. Значительный положительный эффект от чеснока особенно заметен у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Научное сообщество уже давно связывает высокий уровень холестерина с накоплением липидов в артериях, что может привести к различным осложнениям, включая гипертонию, сердечный приступ или инсульт. Поэтому уменьшение уровня холестерина может оказать положительное влияние на общее здоровье организма.

Важно отметить, что помимо потребления чеснока, регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и консультация с врачом насчёт потребления продуктов, которые могут помочь контролировать уровень холестерина, также являются важными факторами для поддержания здорового образа жизни.