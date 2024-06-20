Польза миндаля для здоровья: вы об этом не знали

Миндаль богат витаминами и минералами, такими как витамин Е, витамин В2, калий, фосфор, магний. Добавление миндаля в ваш рацион обеспечит здоровое сердце, крепкие кости и хорошее пищеварение.
Содержание калия помогает улучшить здоровье сердца и снизить высокое кровяное давление. Витамин Е помогает поддерживать красивые и здоровые ногти, волосы и кожу.
Кальций и фосфор, содержащиеся в миндале, укрепляют здоровье костей, мышц и нервов. Орех также способствует улучшению пищеварения и нормализации работы иммунной системы.
Вы можете добавить в свой завтрак орехи — в овсянку, мюсли, смузи. Миндальные хлопья — отличный способ украсить десерты. Кроме того, можно использовать миндальное масло и муку вместо обычных.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.