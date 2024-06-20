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Польза миндаля для здоровья: вы об этом не знали

Миндаль улучшает здоровье сердца и состояние кожи

1:00
Здоровье

Чем полезен миндаль для здоровья

Миндаль богат витаминами и минералами, такими как витамин Е, витамин В2, калий, фосфор, магний. Добавление миндаля в ваш рацион обеспечит здоровое сердце, крепкие кости и хорошее пищеварение.

Миндаль улучшает здоровье сердца и состояние кожи
Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Содержание калия помогает улучшить здоровье сердца и снизить высокое кровяное давление. Витамин Е помогает поддерживать красивые и здоровые ногти, волосы и кожу.

Кальций и фосфор, содержащиеся в миндале, укрепляют здоровье костей, мышц и нервов. Орех также способствует улучшению пищеварения и нормализации работы иммунной системы.

Как правильно есть миндаль

Вы можете добавить в свой завтрак орехи — в овсянку, мюсли, смузи. Миндальные хлопья — отличный способ украсить десерты. Кроме того,  можно использовать миндальное масло и муку вместо обычных.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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