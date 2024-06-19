Какие продукты и напитки помогают избавиться от бессонницы: мнение диетологов

От бессонницы помогают бананы и фисташки

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты и напитки могут помочь облегчить бессонницу. Это важно знать тем, кто хочет улучшить свой режим сна.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg

Какие продукты и напитки полезны при бессоннице

Такие напитки, как ромашка, мятный чай и какао, могут помочь при симптомах бессонницы. Эти напитки помогут расслабиться, укрепить иммунитет и быстрее заснуть. Они содержат антиоксиданты, которые помогают избавиться от бессонницы и снизить тревожность.

Бананы также могут помочь улучшить сон. Эти фрукты содержат триптофан и магний, которые поддерживают здоровый сон у человека. Тёмный шоколад помогает повысить уровень серотонина, что позволяет уменьшить беспокойство и способствует расслаблению.

Миндаль и фисташки также полезны для качества сна. Миндаль содержит магний и другие питательные вещества, которые полезны для людей, страдающих бессонницей. Фисташки содержат магний, а также витамин В6. Это помогает улучшить качество и режим сна.