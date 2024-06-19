Установлено оптимальное время для принятия душа с целью поддержания здоровья

Дерматолог Эмма Амоафо-Менса предупредила, что длительный душ в слишком горячей воде может нанести вред коже. В интервью с Metro она назвала оптимальную продолжительность душа.
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Долгий горячий душ или ванна, а также использование абразивных скрабов или специальных очищающих средств могут привести к высыханию кожи. Многие проводят в душе слишком много времени, но Амоафо-Менса объясняет, что оптимальное время составляет менее десяти минут.
Дерматолог также подчеркнула важность увлажнения кожи.
"Когда кожа недостаточно увлажнена, она раздражается и может начать чесаться. Чтобы остановить раздражение, нужно устранить сухость с помощью продукта, который восполняет влагу в коже и удерживает ее", — подытожила она.
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции