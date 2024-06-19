Установлено оптимальное время для принятия душа с целью поддержания здоровья

Metro: продолжительный душ в горячей водя способен нанести вред коже

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматолог Эмма Амоафо-Менса предупредила, что длительный душ в слишком горячей воде может нанести вред коже. В интервью с Metro она назвала оптимальную продолжительность душа.

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Долгий горячий душ или ванна, а также использование абразивных скрабов или специальных очищающих средств могут привести к высыханию кожи. Многие проводят в душе слишком много времени, но Амоафо-Менса объясняет, что оптимальное время составляет менее десяти минут.

Дерматолог также подчеркнула важность увлажнения кожи.

"Когда кожа недостаточно увлажнена, она раздражается и может начать чесаться. Чтобы остановить раздражение, нужно устранить сухость с помощью продукта, который восполняет влагу в коже и удерживает ее", — подытожила она.