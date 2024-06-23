Перечислены продукты, способствующие накоплению висцерального жира

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Молочная продукция перенасыщена жирами и провоцирует набор лишнего веса

1:17
Здоровье

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и веса. Избыток жиров, калорий, углеводов и сахара неизбежно приводит к увеличению массы тела.

Молочная продукция перенасыщена жирами и провоцирует набор лишнего веса
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалисты предупреждают, что сыр, являясь продуктом, богатым жирами, способствует росту жировой прослойки в области живота. Регулярное употребление сыра может привести к значительному увеличению объёмов талии.

Аналогичный эффект наблюдается при злоупотреблении сладкими соками, сообщает портал wday.ru.

Соки относятся к ультраобработанным продуктам, в которых отсутствует клетчатка, но содержится большое количество сахара, консервантов и других вредных веществ. Поэтому утверждение о пользе таких соков для здоровья является ошибочным.

Сладкие продукты, включая ароматизированные йогурты, также способствуют набору лишнего веса, который преимущественно накапливается в области живота.

Неожиданно в список продуктов, негативно влияющих на талию, попало молоко и молочные продукты. Эксперты утверждают, что их высокое содержание жиров делает регулярное употребление этих продуктов причиной увеличения веса.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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