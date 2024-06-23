Врач-онколог дал рекомендации, какой сорт кофе лучше выбирать

Врач Родимов: важно различный натуральный кофе и ненатуральный

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В разговоре с "ФедералПресс" онколог Сергей Родимов посоветовал отдавать предпочтение свежемолотому кофе вместо растворимого. Он подчеркнул важность различия между натуральным и ненатуральным кофе.

Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Если перед вами стоит выбор, какой кофе пить, то лучше выбрать свежемолотый, свежеобжаренный", — уточнил врач.

Родимов объяснил, что натуральный кофе, который был недавно обжарен и смолот, не содержит канцерогенных веществ. Таким образом, употребление не более пяти чашек эспрессо в день не может стать причиной сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний.

С другой стороны, ненатуральный растворимый кофе часто включает ароматизаторы и консерванты, отметил онколог. Хотя точных исследований, подтверждающих это, нет, существует вероятность, что регулярное употребление такого кофе может повысить риск возникновения раковых заболеваний, подытожил врач.