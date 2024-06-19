Bristol Live: 6 признаков, которые могут указывать на заболевания сердца

6 неочевидных симптомов возможных проблем с сердцем

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Игорь Троицкис, бариатрический хирург, выявил 6 незаметных тревожных сигналов, которые могут свидетельствовать о ранних признаках сердечных заболеваний.

Фото: U.S. Air Force Staff Sgt. by Jeanette Copeland is licensed under Creative Commons CC0 License

Первый — это дискомфорт в груди.

"Боль или дискомфорт в груди, известный как стенокардия, может ощущаться как давление, сдавливание или полнота в центре грудной клетки. Это может приходить и уходить, продолжаясь по нескольку минут за раз. Этот симптом никогда не следует игнорировать, особенно если он возникает во время физической активности или стресса", — заявил он.

Второй — одышка.

Если вы заметили, что с трудом переводите дыхание во время рутинных занятий или в состоянии покоя, то это может быть симптомом того, что ваше сердце работает неправильно.

Третий — необычная усталость.

"Постоянная, необъяснимая усталость может сигнализировать о болезни сердца. Если вы постоянно чувствуете усталость, несмотря на достаточный отдых, самое время обратиться к врачу", — предупредил хирург.

Четвёртый — отёки ног, лодыжек или ступней.

Эти симптомы могут указывать на то, что сердцу трудно эффективно перекачивать кровь.

Пятый — учащённое сердцебиение.

"Хотя учащенное сердцебиение может быть вызвано тревогой или кофеином, частые проявления требуют медицинской помощи", — рассказал доктор Троицкис.

Шестой — боль в других частях тела.

Если боль отдаёт в плечи, руки, шею, челюсть или спину, особенно с левой стороны, то это повод обратиться к специалисту.

Если у вас присутствует любой из этих симптомов, обращайтесь к врачу. Раннее вмешательство может спасти жизнь, пишет Bristol Live.