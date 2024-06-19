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Bristol Live: 6 признаков, которые могут указывать на заболевания сердца

6 неочевидных симптомов возможных проблем с сердцем

1:51
Здоровье

Игорь Троицкис, бариатрический хирург, выявил 6 незаметных тревожных сигналов, которые могут свидетельствовать о ранних признаках сердечных заболеваний.

6 неочевидных симптомов возможных проблем с сердцем
Фото: U.S. Air Force Staff Sgt. by Jeanette Copeland is licensed under Creative Commons CC0 License

Первый — это дискомфорт в груди.

"Боль или дискомфорт в груди, известный как стенокардия, может ощущаться как давление, сдавливание или полнота в центре грудной клетки. Это может приходить и уходить, продолжаясь по нескольку минут за раз. Этот симптом никогда не следует игнорировать, особенно если он возникает во время физической активности или стресса", — заявил он.

Второй — одышка.

Если вы заметили, что с трудом переводите дыхание во время рутинных занятий или в состоянии покоя, то это может быть симптомом того, что ваше сердце работает неправильно.

Третий — необычная усталость.

"Постоянная, необъяснимая усталость может сигнализировать о болезни сердца. Если вы постоянно чувствуете усталость, несмотря на достаточный отдых, самое время обратиться к врачу", — предупредил хирург.

Четвёртый — отёки ног, лодыжек или ступней.

Эти симптомы могут указывать на то, что сердцу трудно эффективно перекачивать кровь.

Пятый — учащённое сердцебиение.

"Хотя учащенное сердцебиение может быть вызвано тревогой или кофеином, частые проявления требуют медицинской помощи", — рассказал доктор Троицкис.

Шестой — боль в других частях тела.

Если боль отдаёт в плечи, руки, шею, челюсть или спину, особенно с левой стороны, то это повод обратиться к специалисту.

Если у вас присутствует любой из этих симптомов, обращайтесь к врачу. Раннее вмешательство может спасти жизнь, пишет Bristol Live.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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