Bristol Live: 6 признаков, которые могут указывать на заболевания сердца

Игорь Троицкис, бариатрический хирург, выявил 6 незаметных тревожных сигналов, которые могут свидетельствовать о ранних признаках сердечных заболеваний.
Первый — это дискомфорт в груди.
"Боль или дискомфорт в груди, известный как стенокардия, может ощущаться как давление, сдавливание или полнота в центре грудной клетки. Это может приходить и уходить, продолжаясь по нескольку минут за раз. Этот симптом никогда не следует игнорировать, особенно если он возникает во время физической активности или стресса", — заявил он.
Второй — одышка.
Если вы заметили, что с трудом переводите дыхание во время рутинных занятий или в состоянии покоя, то это может быть симптомом того, что ваше сердце работает неправильно.
Третий — необычная усталость.
"Постоянная, необъяснимая усталость может сигнализировать о болезни сердца. Если вы постоянно чувствуете усталость, несмотря на достаточный отдых, самое время обратиться к врачу", — предупредил хирург.
Четвёртый — отёки ног, лодыжек или ступней.
Эти симптомы могут указывать на то, что сердцу трудно эффективно перекачивать кровь.
Пятый — учащённое сердцебиение.
"Хотя учащенное сердцебиение может быть вызвано тревогой или кофеином, частые проявления требуют медицинской помощи", — рассказал доктор Троицкис.
Шестой — боль в других частях тела.
Если боль отдаёт в плечи, руки, шею, челюсть или спину, особенно с левой стороны, то это повод обратиться к специалисту.
Если у вас присутствует любой из этих симптомов, обращайтесь к врачу. Раннее вмешательство может спасти жизнь, пишет Bristol Live.
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