Mail Online: пение в душе или машине поможет улучшить слух

В журнале BMJ Global Health journal был опубликован анализ, показавший, что молодые люди подвержены потере слуха из-за частого использования наушников и громкого шума на концертах.
Другие недавние исследования нашли способы, которые могут помочь улучшить чувствительность слуха и предотвратить дальнейшее его снижение, пишет издание Mail Online.
Пение в душе или в машине.
"Оно улучшает нашу способность улавливать едва заметные различия в высоте звука и синхронизации, распознавать и предсказывать мелодию — а эти навыки также важны для распознавания речи, особенно в шумной обстановке", — заявила профессор нейроаудиологии в Университетском колледже Лондона Дорис-Ева Бамиу.
Напрягайте слух.
"Еще одно хорошее упражнение — сыграть музыкальное произведение и попытаться выделить различные инструменты, на которых играют, или слова, которые поют, вместо того, чтобы пассивно слушать. Вы даже можете попробовать послушать его в другой комнате или включить тихо, чтобы вашим ушам пришлось напрячься, чтобы его услышать", — рассказал Майкл Марчант, аудиолог и руководитель отдела профессиональных услуг Hidden Hearing.
Регулярные занятия спортом.
Физические упражнения способствуют притоку крови к внутреннему уху, что крайне важно для здорового слуха.
Откажитесь от многозадачности.
"У нас больше шансов хорошо слушать, когда мы одновременно не пытаемся заниматься другими делами, поскольку наше внимание — ограниченный ресурс", — заявила профессор Бамиу.
Ешьте определённые продукты.
Особое внимание уделите фруктам, овощам и нежирным молочным продуктам, а также цельнозерновым продуктам, рыбе, орехам и птице.
Контролируйте уровень сахара в крови.
Потеря слуха в 2 раза чаще возникает у людей с диабетом, а у людей с преддиабетом частота потери слуха на 30% выше.
Пройдите проверку слуха.
"Если мы выявим проблемы на ранней стадии, у вас будет гораздо больше шансов сохранить то, что осталось, и предотвратить снижение когнитивных функций, связанное с потерей слуха… Людям старше 50 лет следует проходить обследование раз в год, но при появлении каких-либо симптомов приступайте раньше", — заявил Майкл Марчант.
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