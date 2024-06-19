Mail Online: пение в душе или машине поможет улучшить слух

7 способов улучшить слух

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В журнале BMJ Global Health journal был опубликован анализ, показавший, что молодые люди подвержены потере слуха из-за частого использования наушников и громкого шума на концертах.

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Другие недавние исследования нашли способы, которые могут помочь улучшить чувствительность слуха и предотвратить дальнейшее его снижение, пишет издание Mail Online.

Пение в душе или в машине.

"Оно улучшает нашу способность улавливать едва заметные различия в высоте звука и синхронизации, распознавать и предсказывать мелодию — а эти навыки также важны для распознавания речи, особенно в шумной обстановке", — заявила профессор нейроаудиологии в Университетском колледже Лондона Дорис-Ева Бамиу.

Напрягайте слух.

"Еще одно хорошее упражнение — сыграть музыкальное произведение и попытаться выделить различные инструменты, на которых играют, или слова, которые поют, вместо того, чтобы пассивно слушать. Вы даже можете попробовать послушать его в другой комнате или включить тихо, чтобы вашим ушам пришлось напрячься, чтобы его услышать", — рассказал Майкл Марчант, аудиолог и руководитель отдела профессиональных услуг Hidden Hearing.

Регулярные занятия спортом.

Физические упражнения способствуют притоку крови к внутреннему уху, что крайне важно для здорового слуха.

Откажитесь от многозадачности.

"У нас больше шансов хорошо слушать, когда мы одновременно не пытаемся заниматься другими делами, поскольку наше внимание — ограниченный ресурс", — заявила профессор Бамиу.

Ешьте определённые продукты.

Особое внимание уделите фруктам, овощам и нежирным молочным продуктам, а также цельнозерновым продуктам, рыбе, орехам и птице.

Контролируйте уровень сахара в крови.

Потеря слуха в 2 раза чаще возникает у людей с диабетом, а у людей с преддиабетом частота потери слуха на 30% выше.

Пройдите проверку слуха.

"Если мы выявим проблемы на ранней стадии, у вас будет гораздо больше шансов сохранить то, что осталось, и предотвратить снижение когнитивных функций, связанное с потерей слуха… Людям старше 50 лет следует проходить обследование раз в год, но при появлении каких-либо симптомов приступайте раньше", — заявил Майкл Марчант.