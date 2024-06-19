Родителям объяснили, как можно предупредить развитие диабета у ребёнка

Врач Хайкина: важна регулярная физическая активность

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важно контролировать вес ребёнка, чтобы предотвратить развитие диабета второго типа, который связан с образом жизни и наследственностью, как поделилась детский эндокринолог Дарья Хайкина. Она также подчеркнула важность регулярной физической активности, сообщает Газета. Ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Основа для диабета действительно начинает закладываться в детстве. И вина этого — избыточный вес. Ожирение у детей возникает в большинстве случаев по двум причинам: неправильное питание и недостаток физической активности", — уточнила врач.

По словам врача, ребёнку необходимо предоставлять сбалансированное питание, включающее много фруктов, овощей, нежирных белков и цельных зерен. Рекомендуется ограничивать потребление быстрых углеводов и сахара.

Хайкина также посоветовала заниматься с ребёнком на свежем воздухе, что повысит его физическую активность. Важно, чтобы взрослые демонстрировали пример того, как легко вести здоровый образ жизни. Кроме того, необходимо регулярно проходить медицинские осмотры для контроля здоровья ребёнка.

"Прививая детям здоровые привычки с раннего возраста, родители могут существенно снизить риск развития диабета в будущем и обеспечить своим детям здоровую и счастливую жизнь", — резюмировала Дарья Хайкина.