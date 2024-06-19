Диетолог Мухина: роллы — это настоящая метаболическая бомба, которая приводит к стремительному набору лишнего веса

Роллы, которые делают в России, являются "метаболической бомбой"

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роллы, которые изготавливаются в России на самом деле не являются диетической пищей, потому что они приготовлены "по-американски" и не так полезны, как японский вариант этого блюда. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина.

Фото: flickr.com by Стив Снодграсс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Роллы, которые подают в ресторанах или которые россияне так любят заказывать домой, — это продукты, адаптированные под американскую культуру. Из этой страны они попали в Россию и пришлись по вкусу нашим соотечественникам. И очень жаль, ведь роллы — это настоящая метаболическая бомба, которая приводит к стремительному набору лишнего веса", — заявила она.

Эксперт пояснила, что в в нашей стране в роллах мало рыбы и много риса, который не является диетическим продуктом. К тому же там много сыра — жирного и калорийного. Это сочетание является очень тяжёлым для ЖКТ и приводит к углеводному сбою в организме.

Помимо этого, сейчас очень популярны запечённые роллы, а это значит, что они готовились во фритюре и содержат много жира и калорий плюс конечные продукты гликирования, что в несколько раз ускоряет процессы старения, передаёт NEWS.ru.

"Сейчас еще популярностью пользуются роллы, которые подают с "шапочкой" из соуса. Из чего он приготовлен? В большинстве случаев это майонез или его производные. Соответственно, калорийность таких роллов зашкаливает, и она превышает калораж и пиццы, и торта, и шоколада", - подвела итог диетолог.