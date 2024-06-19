Учёные раскрыли, как фобии влияют на мозг взрослых людей

Исследование: у взрослых людей с фобиями отмечаются структурные изменения в мозге

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование выявило, что фобии у взрослых могут быть связаны с изменениями в структуре их мозга, что указывает на более глубокие неврологические различия по сравнению с другими тревожными расстройствами.

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Кевин Хильберт и его команда из Университета имени Гумбольдта в Берлине отмечают, что фобии являются наиболее распространённым видом тревожного расстройства, от них страдает более 12% населения.

Исследователи обнаружили, что у людей с фобиями увеличена толщина некоторых участков коры головного мозга и уменьшены такие области, как ядра каудата, путамен и гиппокамп. Эти изменения связаны с процессами, ответственными за движение, отвращение, а также эмоциональную обработку страха.

Примечательно, что такие изменения в структуре мозга не наблюдаются у людей младше 21 года, что указывает на их проявление в более взрослом возрасте. Эти результаты, опубликованные в журнале AJP in Advance, могут отражать более устойчивую форму тревожного расстройства у взрослых.