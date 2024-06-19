Врач рекомендует отказаться от использования "бабушкиных" рецептов красоты

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Косметолог Васильева: домашние маски могут нанести вред коже лица

1:23
Здоровье

Косметическая индустрия не стоит на месте, предлагая инновационные средства для ухода за кожей. Тем не менее, некоторые женщины по-прежнему полагаются на старинные рецепты. Врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева объяснила, почему не всегда разумно доверять народным советам, как сообщает Газета.Ru.

Косметолог Васильева: домашние маски могут нанести вред коже лица
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Все эти самодельные рецепты не дадут нужного эффекта, а иной раз могут и навредить, поэтому про них стоит забыть навсегда", — пояснила врач.

Современные косметические препараты способны глубоко проникать в кожу и омолаживать её. В то время как маски из подручных ингредиентов могут обеспечить лишь поверхностное увлажнение. По словам эксперта, домашние средства не могут заменить профессиональный уход.

Васильева также отметила, что нет необходимости переходить на самодельные кремы после ухода некоторых иностранных косметических брендов, поскольку российские производители успешно заменяют импортную продукцию.

"Но проблема в том, что не только не все потребители, но и, к сожалению, не все врачи готовы пробовать продукты отечественного производства, потому что интуитивно думают, что западные препараты лучше, так как о них пишут в журналах, социальных сетях, они звучат в рекламе и так далее, но это ошибочно", — уточнила врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
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