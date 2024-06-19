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Австралийские учёные создали приложение, которое по видео определяет возможный инсульт у человека

Учёные создали приложение, способное по видео диагностировать инсульт

0:52
Здоровье

Учёные из Австралии создали на основе искусственного интеллекта приложение, анализирующее симметрию лица и то, как двигаются его отдельные мышцы. 

Учёные создали приложение, способное по видео диагностировать инсульт
Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Новое приложение, проанализировав за считанные секунды видеозапись лица пациента, способно сообщить о возможном инсульте. Сейчас точность этой диагностики у него около 82%.

Хотя это приложение не заменит полноценного медицинского обследования, но оно может помочь врачам скорой помощи точнее и быстрее выявлять пациентов, которые срочно нуждаются в медицинской помощи. 

Учёные собираются усовершенствовать это приложение. С его помощью они хотят диагностировать заболевания, которые влияют на мимику. А ещё хотят интегрировать это приложение в протоколы оказания скорой медицинской помощи.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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