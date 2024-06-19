Австралийские учёные создали приложение, которое по видео определяет возможный инсульт у человека

Учёные из Австралии создали на основе искусственного интеллекта приложение, анализирующее симметрию лица и то, как двигаются его отдельные мышцы.
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Новое приложение, проанализировав за считанные секунды видеозапись лица пациента, способно сообщить о возможном инсульте. Сейчас точность этой диагностики у него около 82%.
Хотя это приложение не заменит полноценного медицинского обследования, но оно может помочь врачам скорой помощи точнее и быстрее выявлять пациентов, которые срочно нуждаются в медицинской помощи.
Учёные собираются усовершенствовать это приложение. С его помощью они хотят диагностировать заболевания, которые влияют на мимику. А ещё хотят интегрировать это приложение в протоколы оказания скорой медицинской помощи.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.