Австралийские учёные создали приложение, которое по видео определяет возможный инсульт у человека

Учёные создали приложение, способное по видео диагностировать инсульт

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Австралии создали на основе искусственного интеллекта приложение, анализирующее симметрию лица и то, как двигаются его отдельные мышцы.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Новое приложение, проанализировав за считанные секунды видеозапись лица пациента, способно сообщить о возможном инсульте. Сейчас точность этой диагностики у него около 82%.

Хотя это приложение не заменит полноценного медицинского обследования, но оно может помочь врачам скорой помощи точнее и быстрее выявлять пациентов, которые срочно нуждаются в медицинской помощи.

Учёные собираются усовершенствовать это приложение. С его помощью они хотят диагностировать заболевания, которые влияют на мимику. А ещё хотят интегрировать это приложение в протоколы оказания скорой медицинской помощи.