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Диетолог рассказала, сколько клубники можно есть в день при сахарном диабете

Сколько клубники в день можно спокойно есть диабетикам?

1:16
Здоровье

При наличии сахарного диабета рекомендуется ограничивать употребление клубники до 100-150 граммов в день.

Сколько клубники в день можно спокойно есть диабетикам?
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Клубника является полезной ягодой, богатой витаминами и минералами, такими как магний, калий и железо. Благодаря своему низкому содержанию сахара и низкому гликемическому индексу, клубника помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

"У клубники низкий гликемический индекс — около 40 единиц, в ней сахара мало, поэтому она не только разрешена при диабете, а даже показана. И ещё из хорошего: в этой яркой ягоде содержится огромное количество витамина С. А ведь он необходим нашему организму как воздух", — рассказала диетолог Ольга Павленко в беседе с "Вечерней Москвой".

Она также содержит антиоксиданты, которые помогают нормализовать давление и снижают уровень холестерина. Кроме того, клубника богата витамином С, содержание этого витамина в 100 граммах клубники в несколько раз больше, чем в лимоне и красной смородине.

Однако перед добавлением клубники в рацион при сахарном диабете, необходимо проконсультироваться с врачом для учёта индивидуальных особенностей организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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