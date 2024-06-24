Диетолог рассказала, сколько клубники можно есть в день при сахарном диабете

Сколько клубники в день можно спокойно есть диабетикам?

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При наличии сахарного диабета рекомендуется ограничивать употребление клубники до 100-150 граммов в день.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Клубника является полезной ягодой, богатой витаминами и минералами, такими как магний, калий и железо. Благодаря своему низкому содержанию сахара и низкому гликемическому индексу, клубника помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

"У клубники низкий гликемический индекс — около 40 единиц, в ней сахара мало, поэтому она не только разрешена при диабете, а даже показана. И ещё из хорошего: в этой яркой ягоде содержится огромное количество витамина С. А ведь он необходим нашему организму как воздух", — рассказала диетолог Ольга Павленко в беседе с "Вечерней Москвой".

Она также содержит антиоксиданты, которые помогают нормализовать давление и снижают уровень холестерина. Кроме того, клубника богата витамином С, содержание этого витамина в 100 граммах клубники в несколько раз больше, чем в лимоне и красной смородине.

Однако перед добавлением клубники в рацион при сахарном диабете, необходимо проконсультироваться с врачом для учёта индивидуальных особенностей организма.