В России разработан новый метод лечения жировых заболеваний печени

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На какие мишени будут воздействовать врачи, чтобы предотвратить цирроз печени

1:36
Здоровье

Ученые Балтийского федерального университета имени Канта совершили прорыв в борьбе с жировой болезнью печени. Они обнаружили механизм, который защищает клетки печени от разрушения, вызванного накоплением жира, пишут "Известия".

На какие мишени будут воздействовать врачи, чтобы предотвратить цирроз печени
Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Исследователи выяснили, что блокирование определённого пути передачи сигнала от иммунной молекулы интерлейкина-6 через белок gp130 может предотвратить повреждение клеток печени. Это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения жировой болезни печени и других заболеваний, которые часто возникают у людей с избыточным весом.

"Наши результаты показывают, что белок gp130 и регуляция функций митохондрий могут стать новыми мишенями для терапии стеатогепатита и других заболеваний печени, связанных с накоплением жира и воспалением. Следующим шагом будет разработка и тестирование веществ, способных избирательно блокировать передачу сигнала IL-6 и защищать клетки печени от повреждения", — отметила старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ Дарья Шунькина.

Жировая болезнь печени является серьёзной проблемой для людей с лишним весом и метаболическим синдромом. Избыточное накопление жира в печени приводит к воспалению и повреждению клеток, что может привести к фиброзу, циррозу и даже раку. К сожалению, на данный момент эффективного лекарства от этого заболевания нет.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Ясинская Светлана
Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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