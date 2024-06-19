В России разработан новый метод лечения жировых заболеваний печени

На какие мишени будут воздействовать врачи, чтобы предотвратить цирроз печени

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые Балтийского федерального университета имени Канта совершили прорыв в борьбе с жировой болезнью печени. Они обнаружили механизм, который защищает клетки печени от разрушения, вызванного накоплением жира, пишут "Известия".

Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Исследователи выяснили, что блокирование определённого пути передачи сигнала от иммунной молекулы интерлейкина-6 через белок gp130 может предотвратить повреждение клеток печени. Это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения жировой болезни печени и других заболеваний, которые часто возникают у людей с избыточным весом.

"Наши результаты показывают, что белок gp130 и регуляция функций митохондрий могут стать новыми мишенями для терапии стеатогепатита и других заболеваний печени, связанных с накоплением жира и воспалением. Следующим шагом будет разработка и тестирование веществ, способных избирательно блокировать передачу сигнала IL-6 и защищать клетки печени от повреждения", — отметила старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ Дарья Шунькина.

Жировая болезнь печени является серьёзной проблемой для людей с лишним весом и метаболическим синдромом. Избыточное накопление жира в печени приводит к воспалению и повреждению клеток, что может привести к фиброзу, циррозу и даже раку. К сожалению, на данный момент эффективного лекарства от этого заболевания нет.